快閃香港萬元有找！2023香港走春優惠攻略一次看

今年農曆春節假期長達10天，還沒決定要去哪過新年，不妨到訪充滿濃濃年味的香港。香港旅遊發展局新春邀請旅客沿維港行大運，一同迎兔接福，同步舉辦「兔躍香港迎新春」賀年活動，旅遊業者也推出萬元有找的香港自由行方案，快閃香港說走就走。

香港解禁，由台灣入境十分便利，台灣旅客只須提供登機前24小時內做的快篩檢測陰性結果，即可登機抵港；抵達香港後，不必隔離，就可開啟一系列旅遊活動，包括進入餐廳用餐、到訪景點等。

「兔躍香港迎新春」活動自1月19日至2月5日，一連18天在中環、金鐘、灣仔及尖沙咀四個沿海濱地點，設置以「福兔」及維港景緻為主題的新春大型裝置，其中，中環碼頭首度變身，巨型福兔躲在樓頂跟大家打招呼迎新歲；金鐘添馬公園也化身成奇幻花海，七彩多變的燈光點綴海濱，遊客可多角度欣賞維港天際線。

此外，每晚8點上演的「幻彩詠香江」，即日起至2月5日元宵佳節也增添多元燈光效果。若想遊走維港兩岸多個「福兔」打卡，同時欣賞海港美景，乘坐天星小輪是最好的選擇。新春活動期間，部分天星小輪還有驚喜彩蛋，乘客有機會在小輪上遇見「福兔」同遊維港。

香港農曆過年除了保留傳統年節氣氛，也有別於台灣的過節體驗，像是除夕夜大批人潮湧向街頭和商場進行最後年終大採買，或是品嘗過年必吃的正港特色盆菜、逛年宵花市添福氣，或者到黃大仙廟或車公廟祈求新年好運，大年初三還可到沙田馬場參與農曆新年賽馬試手氣。

入境香港限制解除後，各大旅行社也於春節寒假推出香港優惠行程。雄獅旅遊推出萬元有找香港機票加酒店自由行，二天一夜二人成行，有多家市區酒店可以選擇，每人9,651元(未稅)起。可樂旅遊主打香港迪士尼樂園行程，三天二夜四人成行，含來回機票並入住香港迪士尼探索家度假酒店，含香港迪士尼樂園兩日門票，每人10,888元(未稅)起。

從台中出發的旅客，泰元旅行社推出初五出發的春節香港行程，搭乘香港快運航空及三晚酒店住宿，贈送第四天的西九龍一日遊，行程包括天后宮、油麻地書院、戲曲中心午餐、參觀全新開幕的香港故宮文化博物館、悠遊西九文化區藝術公園，從全新角度欣賞維港風光，四天三夜，二人成行，每人15,699元(未稅)起。

相關資訊可查：雄獅旅遊https://reurl.cc/nZgYZd、可樂旅遊https://reurl.cc/lZ6ppq、泰元旅行社https://reurl.cc/deZa7V。

更多有關「兔躍香港迎新春」活動，可查官網：Discoverhongkong.com。 金鐘添馬公園化身奇幻花海，花卉燈飾點綴海濱。圖／港旅局提供 尖沙咀文化中心觀景台，福兔光影秀象徵福氣滿滿。圖／港旅局提供 搭乘天星小輪就有機會在船上遇見「福兔」一同伴遊。圖／港旅局提供 灣仔海濱全新彩虹步道，春節圖案奇幻光影裝置。圖／港旅局提供

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