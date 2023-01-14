路易莎餐點「醣減半、熱量少35%」 盤點連鎖咖啡新菜色

連鎖咖啡業者不只強化「咖啡」品質，在餐點上也下足功夫。路易莎咖啡即起推出「精選餐食系列」，一改過往的簡餐形式，分為正宗泰廚配方、主廚推薦及千層系列等三大類別，不僅結合泰國皇室與蔬食界米其林料理，還採用花椰飯「醣份減半、熱量減少35%」。

「精選餐食系列」中的紅咖哩及綠咖哩，就是來自「初泰」主廚的研發，只要享用正宗泰廚配方簡餐，還可加價10元升級雞腿排。主廚推薦則有川味牛腩花椰飯及青醬野菇花椰飯、青醬野菇筆管麵、泰式打拋豬花椰飯，其中青醬來自策略夥伴「光焙若」的研發，泰式打拋豬花椰飯則與「初泰」選用同款的究好豬製成；千層系列則有菠菜奶油千層麵、義式肉醬千層麵等。即日起至1/31，每日11:00以後「精選餐食系列」加購飲品總價可現折10元，全台路易莎超過100家門市開賣。

坐落於陽明山的cama café品牌旗艦店CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林，佔地600坪的植物庭院，圍繞著建於昭和12年的日式歷史建築，1/23~1/29限期推出全新春節限定「森之狂饗曲」套餐，集結多樣經典歐陸料理，包含沙拉、小食、兩道主食、兩杯飲品、兩款甜點，特價1,780元(原價1,920元)，適合2至3人享用。點購套餐即享半價310元加購「爐烤西班牙橄欖豬肋排」，還能以350元的優惠價加購「豆留濾紙手提包」。

此外，因應春節假期戶外走春、野餐的餐飲需求，CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林也首度推出3款外帶套餐。每套特價220元起，包含12oz爐烤西班牙橄欖豬肋排、美式辣肉醬香腸堡，以及經典蛋糕，搭配任選義式咖啡或人氣特調。3款外帶套餐也可以在庭園區座位享用。

迎接春節假期，ikari怡客貼心準備品牌限量紅包袋，以及刮刮卡來拜年。只要成為ikari怡客的會員，消費滿200元就可得限量品牌紅包袋；期間加入ikari怡客line官方帳號，填寫問券就可獲一張刮刮樂。此外，1/30~1/31開工首兩日也有「樂Two歡喜迎開工」全門市全飲品第二杯免費優惠；1/30~2/5消費並出示會員資格，非單點飲品可享整單9折。 路易莎咖啡即日起推出精選餐食系列。圖／路易莎提供 ikari怡客推出限量品牌紅包袋，春節活動期間只送不賣。圖／ikari怡客提供

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