高空品嘗會席料理！華航X燈燈庵 主廚嘆「18年來最難」

台灣旅客愛日本，因此，日本航線上的餐飲也屢見創新。中華航空明(1/15)起首推在高空品嘗日式會席料理，同步打造全新餐具，餐飲饗宴大幅升級；餐點攜手以「自然流」著稱的東京名店「燈燈庵」餐廳，僅限日本航線豪華商務艙及商務艙專屬。其中，光前菜就有8種，需得製作8種湯頭及佐料，空中上菜還有諸多限制，讓華膳主廚也嘆「入華航18年來，最困難的挑戰。」

三代傳承的燈燈庵來自東京，是超過半世紀的黑茶屋餐飲集團旗下高級會席料理，中華航空空中商用品供應營銷處處長曹志芬說，因緣際會品嘗到台灣燈燈庵的料理，大為驚艷，尤其最愛其中的「勾玉豆腐」和「黑糖饅頭」，從洽談到上線耗時半年，「比想像還要難上一百倍」，她笑說，「光是8道式的前菜就讓廚師崩潰。」

引進燈燈庵的香港宜諾管理顧問集團執行董事王劭仁也說，要在高空端出正統的會席料理，的確很不簡單，經過一次次的技轉、退貨、溝通，真的是最難挑戰。此次委由燈燈庵唯一海外授權店、東京本店派駐的日籍料理長廣中新輝及台北主廚陳威廷，共同為華航設計機上日式餐點，「從前菜到甜點，完全遵循燈燈庵的傳統。」

要想在高空品嘗這套料理精緻、排盤精巧的會席料理，最好在登機前先預選，限定航班為華航日本旗艦航線豪華商務艙/商務艙的旅客，包括台北(桃園)至東京成田、大阪、福岡及名古屋、松山至東京羽田、高雄至東京成田及大阪航線。首季推出的「初春御膳 翔」，主菜為黑毛和牛照燒，嚴選日本和牛佐以芥末子照燒醬濃縮入味，搭配口感香甜的北海道夢美人米，菜單也將隨季節更迭。

「初春御膳 翔」前菜融合懷石料理的「八寸」元素，將代表季節性的食材盛為一盤，每一樣都得切成一寸一口的大小，考驗主廚刀工。另外，煮物，炸物、漬物中的食材也多來自台灣。

東京燈燈庵本店著名菜色「勾玉豆腐」，看似平凡，嘗來滋味不凡。主廚以腰果、葛粉、牛奶及鮮奶油，配以日本柴魚及昆布製作的柴魚高湯凍、芥末，經過5道手續、耗時近40分鐘，最後撒上台灣烏魚子粉，多種口感層次一次展現，讓人難忘；另一道招牌「黑糖饅頭」則是以濃郁的黑糖外皮，包裹產自台灣的紫薯，特別之處在於「先蒸後炸」，外酥內軟。

為迎來這次頂級料理的合作，華航也與屢次獲得國際設計大獎的知名品牌JIA品家合作，聯名推出全新日式餐具。此次設計靈感來自日本傳統漆器及蒔繪工藝，將春賞櫻、夏花火、秋戀楓、冬玩雪的四季意象表現在器皿上，並將日本四季特色轉化為符號帶入器型當中，旅客用餐結束後，即可於餐盤底部看見小小驚喜。

此外，橢圓形餐盒設計，盒蓋有黑、藍、紅、灰四種顏色，便於冷、熱食的辨別；盒身採用取得國際環保認證的回收材料製成，生產過程減少70%的碳排，也為地球永續盡一分心力。 中華航空1/15起首推在高空品嘗日式會席料理，同步打造全新餐具，餐飲饗宴大幅升級。圖／華航提供 華航也與屢次獲得國際設計大獎的知名品牌JIA品家合作，聯名推出全新日式餐具。圖／華航提供

商品推薦