喜樂時代高雄總圖店滿月 姓名有「兔」免費看電影整年

因「爆米花之亂」爆紅的喜樂時代高雄總圖影城慶祝滿月，名字有「兔」者，免費看電影整年。另今天秀泰影城夢時代店也將開張，完成南高雄影城一條街最後拼圖，掀起影城產業戰火。

喜樂時代影城高雄總圖店慶祝開幕滿月，今天起到17日出示身分證，姓名裡有「兔」字的觀眾就能獲得到超級VVIP資格365天，兔年天天免費看電影。生肖屬兔的觀眾活動期間憑身分證，也可免費兌換清涼大杯百事可樂一杯。

喜樂時代影城高雄總圖店屢出奇招，試營運期間推出購票2張加價50元，爆米花自備容器隨你吃，意外爆紅，開幕時祭出「1塊錢看電影」活動，話題延燒，第三波迎接兔年新春，尋找姓名有「兔」字的民眾，免費看電影整年。

另喜樂時代影城全台4個點也推出喜兔福袋888元，有機會抽中價值10萬2800元YAMAHA電動機車，全台共4輛。 因「爆米花之亂」爆紅的喜樂時代高雄總圖影城慶祝滿月，名字有「兔」者，免費看電影整年。記者王昭月／攝影

商品推薦