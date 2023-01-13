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徐若瑄重現黑色餅乾「經典色」？大讚Dior包藏水兔心機

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
王淨表示定裝時就對身上的服裝有種「命定感」，除了很小女人風格，黑色蕾絲也滿有個性，笑稱自己是「個性又可愛的吉賽兒。」記者吳致碩／攝影
王淨表示定裝時就對身上的服裝有種「命定感」，除了很小女人風格，黑色蕾絲也滿有個性，笑稱自己是「個性又可愛的吉賽兒。」記者吳致碩／攝影

相隔10年後、DIOR今日為品牌台北101旗艦店開幕，除了帶來同步蒙田大道30號總店的設計靈感，以及店中凸顯「高級訂製服」傳統的純白胚布旋轉內梯裝置藝術，今日下午並邀請包含人氣女星徐若瑄、王淨、柯佳嬿出席開幕活動，晚間星光派對並有韓星朱智勛、泰星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）到場、堪稱亞洲全明星級陣容。

佔地約272坪的DIOR台北101旗艦店，共包含男裝、女裝與高級珠寶沙龍，其中女裝區由品牌創意組間Maria Grazia Chiuri負責的法式印花圖騰（toile de jouy）搭配藝術家Etienne Moyat的大面積木質雕塑，氣質感點。身穿一襲細肩帶連身短裙的王淨性感爆棚，相比之下，騎士風的柯佳嬿則以刺繡短版外套搭配短版背心、直筒西裝長褲，展現出俐落風範，而壓軸女星的徐若瑄則以一身紅色平口連身洋裝搭配黑色光滑小牛皮金屬釦帶，宛如貴族氣勢、剛柔並濟。

少見以女騎士造型現身的柯佳嬿，認為全身亮點當屬頭上的Diorodeo兔毛短簷馬術帽，讓全身造型更加畫龍點睛。同時她更大讚Dior全新101旗艦店讓她感覺是一間「當代美術館」，而當被問到最想入手單品時，柯佳嬿則妙答，「擁有一家店面吧！然後裡面什麼都有。」

徐若瑄自評今日身上的紅色平口連身洋裝正是黑色餅乾單曲《鬥志》的經典配色，展現出宛如火焰般、佛郎明哥女性的剛柔並濟，此外她腳上的Capture黑色網眼布刺繡高跟鞋雖然目測約7公分高的鞋跟，但高低適中，也讓她讚不絕口。而事前聯訪時徐若瑄則化身超級業務員，並向全場推薦她今日身上的Lady Dior淡粉色魔幻花園小牛皮中型提包，除了是本次台北101獨賣抽象的「水兔」設計正和生肖屬兔的她有巧妙連結、更是包款設計的隱藏亮點。

可斯文、可街頭潮流的泰星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo），IG擁有270萬追蹤人數。圖／翻攝自 IG @ nnattawin（合成圖）
可斯文、可街頭潮流的泰星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo），IG擁有270萬追蹤人數。圖／翻攝自 IG @ nnattawin（合成圖）
Dior今晚為台北101旗艦店重新開幕。圖／DIOR提供
Dior今晚為台北101旗艦店重新開幕。圖／DIOR提供
徐若瑄（右）與柯佳嬿今日出席DIOR台北101旗艦店開幕，其中徐若瑄身穿大紅色平口洋裝，柯佳嬿則以少見的帽裝、女騎士造型，展現帥氣自信。記者吳致碩／攝影
徐若瑄（右）與柯佳嬿今日出席DIOR台北101旗艦店開幕，其中徐若瑄身穿大紅色平口洋裝，柯佳嬿則以少見的帽裝、女騎士造型，展現帥氣自信。記者吳致碩／攝影
徐若瑄自評今日身上的紅色平口連身洋裝正是黑色餅乾單曲《鬥志》的配色，展現出宛如火焰般、佛郎明哥女性的剛柔並濟。記者吳致碩／攝影
徐若瑄自評今日身上的紅色平口連身洋裝正是黑色餅乾單曲《鬥志》的配色，展現出宛如火焰般、佛郎明哥女性的剛柔並濟。記者吳致碩／攝影
除了男女時裝，Dior台北101專賣店也包含了珠寶專區、高雅大方。圖／DIOR提供
除了男女時裝，Dior台北101專賣店也包含了珠寶專區、高雅大方。圖／DIOR提供
徐若瑄今日活動上提取了Dior台北101旗艦店開幕限定的Lady Dior 淡粉色魔幻花園小牛皮中型提包，訂價23萬元。圖／DIOR提供
徐若瑄今日活動上提取了Dior台北101旗艦店開幕限定的Lady Dior 淡粉色魔幻花園小牛皮中型提包，訂價23萬元。圖／DIOR提供

台北101 Dior

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