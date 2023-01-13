「西裝控」林柏宏、曾敬驊同台林哲熹 就是愛DIOR
相隔10年後、DIOR今日為品牌台北101旗艦店開幕，除了帶來同步蒙田大道30號總店的設計靈感，以及店中凸顯「高級訂製服」傳統的純白胚布旋轉內梯裝置藝術，今日下午並邀請林柏宏、林哲熹、曾敬驊出席開幕，晚間星光派對並有韓星朱智勛、泰星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）到場、堪稱亞洲全明星級陣容。
佔地約272坪的DIOR台北101旗艦店，共包含男裝、女裝與高級珠寶沙龍，其中傢俱區更是台灣獨家，在日本也僅有例如東京銀座GinzaSix旗艦店有此陳列，同時內在更有與藝術家ERL聯名系列，將紐約街頭的潮流、塗鴉，以搶眼的桃紅色裝置陳現。
林哲熹今日身著DIOR by ERL藍色羽絨外套搭配燈芯絨長褲，展現出早春的愜意；林柏宏則同樣身著Dior by ERL系列但以金屬色毛衣搭配丹寧長褲、高筒運動鞋，尤其身上的金色頸鍊更格外搶鏡。林哲熹觀察：本次DIOR與ERL的聯名帶點好玩的貴族感，他尤其熱愛身上的白色粗織珍珠毛衣，華麗但不會太花俏，同時再大讚毛衣「每一個珍珠都是手工釘製，（畢竟）我喜歡精緻的東西。」
此外林柏宏與曾敬驊則不約而同對Dior的西裝讚譽有加，以噴漆的丹寧牛仔褲搭配閃亮上衣的林柏宏自評身上的包款有著Dior的鑽石花紋，因此今天的目標就是「把自己打扮成一顆鑽石」。他並分享之所以喜愛Dior的西裝，因為具有「經典紳士感」，剪裁挺拔、但輪廓又較為輕鬆；笑起來靦腆的曾敬驊則展現了大男孩的孝心一面，表示如果逛店，最想為父親添購一套西裝，同時他之所以喜愛Dior的西裝，因為「穿起來不會太花俏、質感又好，跟我自己的氣質跟個性比較搭，穿上去也會比較有自信。」
而由於月底即將生日，林柏宏則表示生日禮物不會鎖定精品或否，會以穿戴實用為優先考量；最後身為Dior香水代言人的他更大方分享他最愛的Dior香水是綠色瓶身的「幸運時刻（Lucky）」，雖然品牌以sauvage最為知名，但後者的風味較重、適合隆重的場合，而綠色瓶身的Lucky則帶有清新的花草香，由於很日常、可以每天噴兩三次，也成為林柏宏的日常男人味首選。
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