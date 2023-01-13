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泰、韓雙主菜？朱智勛、陳立波相挺DIOR 鐵粉嗨爆101

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
原本就是DIOR好友的朱智勛，官方臉書也不時秀出帶逛DIOR專賣店的帥氣身影。圖／翻攝自 IG @ _jujihoon（合成圖）
原本就是DIOR好友的朱智勛，官方臉書也不時秀出帶逛DIOR專賣店的帥氣身影。圖／翻攝自 IG @ _jujihoon（合成圖）

DIOR今日為品牌台北101旗艦店開幕，除了帶來同步蒙田大道30號總店的設計靈感，晚間星光派對再有韓星朱智勛、泰星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）到場、堪稱亞洲全明星級陣容。

佔地約272坪的DIOR台北101旗艦店，共包含男裝、女裝與高級珠寶沙龍，其中傢俱區更是全台獨家，將帶來餐瓷、蠟燭、圓背椅、印花糖壺、玻璃桌燈等多樣化單品，同時男裝區再有與藝術家ERL的聯名系列與裝置藝術，為期間限定。

先前曾演出《與神同行》、《屍戰朝鮮》的朱智勛，近期再有Silence、Hunt兩部新戲，但上檔日期未定。今日現身DIOR星光派對時，朱智勛展現超親民風範，一路沿途跟粉絲們握手握好握滿，然後才站到採訪區間，展現超人氣敬業態度。他今日表示，已經來過台北好幾次了、一直都想來101，今日終於如願、特別開心，並表示等工作結束後、會找空檔在台北街頭走一走。

而泰星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）則身穿紫色ERL聯名系列上衣、並搭配了DIOR經典的DIOR BY ERL SADDLE黑色顆粒小牛皮馬鞍包；由於曾來台開演唱會，讓Apo原本就在台灣擁有大量粉絲，今日即便採訪進行中粉絲熱情的尖叫聲仍不斷響起，也讓陳立波大讚，台灣的粉絲熱情、絕對不輸泰國粉絲，進而引起另一波的熱情尖叫回應，他並表示，近日還將公布2023年的主要活動，希望大家拭目以待。

朱智勛在活動上「手指愛心」大放送，狂秀男神風範。記者吳致碩／攝影
朱智勛在活動上「手指愛心」大放送，狂秀男神風範。記者吳致碩／攝影
由於先前來台開演唱會獲得不少好評，Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）今日也大讚，台灣的粉絲熱情、絕對不輸泰國的粉絲。記者吳致碩／攝影
由於先前來台開演唱會獲得不少好評，Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）今日也大讚，台灣的粉絲熱情、絕對不輸泰國的粉絲。記者吳致碩／攝影
朱智勛今日甫出場就和粉絲握手、握好握滿，展現超親切的男神魅力。記者吳致碩／攝影
朱智勛今日甫出場就和粉絲握手、握好握滿，展現超親切的男神魅力。記者吳致碩／攝影
佔地約272坪的DIOR台北101旗艦店，共包含男裝、女裝與高級珠寶沙龍，在2012開幕至今，在今日正式重新開幕。圖／DIOR提供
佔地約272坪的DIOR台北101旗艦店，共包含男裝、女裝與高級珠寶沙龍，在2012開幕至今，在今日正式重新開幕。圖／DIOR提供

粉絲 台北101 派對

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