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會發亮、還有指紋辨識解鎖！這真的是未來行李箱

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Samsonite曝光了全新BEAMIX智能行李箱，具備指紋辨識解鎖，還會在開啟時發光。圖／Samsonite提供
Samsonite曝光了全新BEAMIX智能行李箱，具備指紋辨識解鎖，還會在開啟時發光。圖／Samsonite提供

疫情趨緩，旅遊風氣再起，行李裝備品牌也趁著這股熱潮，紛紛推出新產品。Samsonite就曝光了全新BEAMIX智能行李箱，具備指紋辨識解鎖，還會在開啟時發光，根本就是「未來行李箱」。

太久沒用行李箱，因此忘記解鎖密碼？還是把鑰匙也遺失了呢？如果，你擁有的是Samsonite全新BEAMIX智能行李箱，就沒有上述的困擾。因為品牌推出的這款行李箱，除了配備安全TSA海關密碼鎖，更搭載高科技指紋解鎖功能，物識別技術獨一無二，擁有足夠複雜度來確認用戶身分。同時基於親友共享使用的考量，除了用戶本身的指紋紀錄以外，還可新增多達20個指紋至系統。另外，解鎖BEAMIX行李箱時，Logo會同步亮燈6秒鐘，旅遊質感再升級。

疫情趨緩，旅遊風氣再起，行李裝備品牌也趁著這股熱潮，紛紛推出新產品。圖／Samsonite提供
疫情趨緩，旅遊風氣再起，行李裝備品牌也趁著這股熱潮，紛紛推出新產品。圖／Samsonite提供

而TUMI則是讓經典的Alpha Bravo系列袋包，呈現沙漠紅、和午夜海軍藍與卡其色等季節性的配色。像是適合日常使用的Navigation後背包，以及彰顯隨興風格的Platoon單肩包，讓使用者輕鬆使用在不同場合。而Logistics後背包採用翻蓋設計，無論是在工作會議場合，或是週末戶外休閒，都可依照攜帶物品的體積進行調整。值得一題的是Alpha Bravo全系列款式皆材質堅韌，部分款式的主體面料和襯裡採用可回收材質，再度提升產品的耐用性及永續性。

TUMI Alpha Bravo系列Platoon單肩包15,800元。圖／TUMI提供
TUMI Alpha Bravo系列Platoon單肩包15,800元。圖／TUMI提供

TUMI Alpha Bravo系列Navigation後背包23,800元。圖／TUMI提供
TUMI Alpha Bravo系列Navigation後背包23,800元。圖／TUMI提供

Samsonite 20吋BEAMIX登機箱24,800元。圖／Samsonite提供
Samsonite 20吋BEAMIX登機箱24,800元。圖／Samsonite提供

Samsonite 20吋BEAMIX登機箱24,800元。圖／Samsonite提供
Samsonite 20吋BEAMIX登機箱24,800元。圖／Samsonite提供

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