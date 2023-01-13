快訊

解答看這裡！學測自然火星移民、瘋狗浪入題 考題長「有108課綱的味道」

他撿到80年前珍貴二戰底片 洗出畫面直呼撿到寶：真的有「激烈混戰畫面」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

田馥甄CITIZEN粉紅金心蕊女表上手！凸顯好氣色又開運

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
田馥甄詮釋CITIZEN xC系列台灣限定款光動能EE1003-68W腕表，約30,900元。圖／CITIZEN提供
田馥甄詮釋CITIZEN xC系列台灣限定款光動能EE1003-68W腕表，約30,900元。圖／CITIZEN提供

在代言人HEBE田馥甄的展示下，CITIZEN曝光全新的「心蕊」系列表款。其中最受到矚目的就是台灣限定腕表，除了表背有著專屬的鬱金香圖案之外，表盤上還有櫻花瓣點綴，既唯美又浪漫。

田馥甄覺得2022年的一切，無論好壞都成為了2023年的養分，如同「心蕊」手表綻放著光芒。她在CITIZEN表款記者會上，配戴了粉紅金款式，還提到「除了會有好氣色，更能讓自己珍惜時間」。這也是田馥甄在農曆年前夕的最後一個公開行程，之後就會回新竹與家人團聚。

過去幾年，田馥甄都會與SHE其他兩位團員相聚，不過今年則無這樣的計劃，主要還是陪家人。還分享說以前都會特別針對過年穿搭上會有應景的單品和顏色，現在雖然不太會了，但一定會戴著這款剛入手的台灣限定款光動能表款，來當作開運物。被問到是否還能招桃花？田馥甄則表示，自己很宅，所以還未感受到，但之後會戴著手表出門去找看看。

為了「心蕊」系列表款上市，CITIZEN亞洲區董事長高橋志織（左二）特地來台參與記者會。圖／CITIZEN提供
為了「心蕊」系列表款上市，CITIZEN亞洲區董事長高橋志織（左二）特地來台參與記者會。圖／CITIZEN提供

為了「心蕊」系列表款上市，CITIZEN亞洲區董事長高橋志織特地來台參與記者會，她觀察到相較於其他市場，台灣的女生對於手表的喜好更多元，無論是大表徑還是女性化的設計都很受到歡迎。而此次CITIZEN曝光全新的xC系列腕表中，台灣限定款就採用了象徵春天到來的櫻花花瓣作為表盤上的點綴，位於6點鐘方向還有日月顯示，不僅有太陽與月亮的圖案，加入了流星與晨鳥，來凸顯不同的時間變化。

同系列裡，還提供使用實驗室鑽石裝飾於白蝶貝表盤的款式，外觀搭配品牌經典的Sakura Pink櫻花粉紅金，精緻的讓人愛不釋手。心蕊系列兩款腕表使用了鈦金屬材質製成，輕盈好配戴，皆為光動能為驅動，而且具備全球電波計時與多時區功能，實用性也不在話下。

CITIZEN xC系列光動能全球電波對時EE1007-67W腕表，鍍Sakura pink粉紅金鈦金屬表殼、表鍊，搭配白蝶貝表盤，約38,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN xC系列光動能全球電波對時EE1007-67W腕表，鍍Sakura pink粉紅金鈦金屬表殼、表鍊，搭配白蝶貝表盤，約38,900元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN xC系列台灣限定款光動能EE1003-68W腕表，鍍粉紅金鈦金屬表殼、表鍊，約30,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN xC系列台灣限定款光動能EE1003-68W腕表，鍍粉紅金鈦金屬表殼、表鍊，約30,900元。圖／CITIZEN提供

櫻花 腕表 記者會

延伸閱讀

Selina與男友才慶交往1周年 認見男方家長「很緊張」

元元這行為太白目 意外惹怒沈玉琳老婆

高抗磁、漸變配色，瑞士天文台認證！MIDO全新先鋒系列M表款能不入手嗎？

冬季限定！HOROYOI微醉「雪戀草莓」浪漫新上市 微醉女神Hebe田馥甄與「3」結緣！新年祈願「莓」好大放送

相關新聞

蛋價狂飆！小七喊茶葉蛋10元「凍漲」 全聯賣9元茶葉蛋

蛋價飆升，引發市場關注，超商、超市的茶葉蛋也成熱門話題。國內超商去年底已由全家開第一槍，調漲茶葉蛋的售價到每顆13元，萊...

會發亮、還有指紋辨識解鎖！這真的是未來行李箱

疫情趨緩，旅遊風氣再起，行李裝備品牌也趁著這股熱潮，紛紛推出新產品。Samsonite就曝光了全新BEAMIX智能行李箱...

田馥甄CITIZEN粉紅金心蕊女表上手！凸顯好氣色又開運

在代言人HEBE田馥甄的展示下，CITIZEN曝光全新的「心蕊」系列表款。其中最受到矚目的就是台灣限定腕表，除了表背有著專屬的鬱金香圖案之外，表盤上還有櫻花瓣點綴，既唯美又浪漫。

賈永婕也睡這一床！TENDAYS量身紓壓床枕 專櫃免費試躺

國民女神賈永婕也睡這一床！她大力推薦的TENDAYS量身紓壓床枕，採用頂級材質打造量身紓壓躺感，10天連假也可選擇在家度...

限時4天！消防弟兄暢玩義大遊樂世界 只要119元

義大遊樂世界為感謝消防人員的辛勞，1/19(四)至1/22(六)連續4天推優惠，凡消防員、義消弟兄憑證件購票只要119元...

寵女兒！楊祐寧逛LOEWE首家男裝專賣店 看中經典大象包

源自西班牙的奢華品牌羅威（LOEWE）於1月6日正式進駐新光三越台中店，打造全台灣首家男裝店，並於今（1月13）日舉辦開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。