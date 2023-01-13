田馥甄CITIZEN粉紅金心蕊女表上手！凸顯好氣色又開運

在代言人HEBE田馥甄的展示下，CITIZEN曝光全新的「心蕊」系列表款。其中最受到矚目的就是台灣限定腕表，除了表背有著專屬的鬱金香圖案之外，表盤上還有櫻花瓣點綴，既唯美又浪漫。

田馥甄覺得2022年的一切，無論好壞都成為了2023年的養分，如同「心蕊」手表綻放著光芒。她在CITIZEN表款記者會上，配戴了粉紅金款式，還提到「除了會有好氣色，更能讓自己珍惜時間」。這也是田馥甄在農曆年前夕的最後一個公開行程，之後就會回新竹與家人團聚。

過去幾年，田馥甄都會與SHE其他兩位團員相聚，不過今年則無這樣的計劃，主要還是陪家人。還分享說以前都會特別針對過年穿搭上會有應景的單品和顏色，現在雖然不太會了，但一定會戴著這款剛入手的台灣限定款光動能表款，來當作開運物。被問到是否還能招桃花？田馥甄則表示，自己很宅，所以還未感受到，但之後會戴著手表出門去找看看。

為了「心蕊」系列表款上市，CITIZEN亞洲區董事長高橋志織（左二）特地來台參與記者會。圖／CITIZEN提供

為了「心蕊」系列表款上市，CITIZEN亞洲區董事長高橋志織特地來台參與記者會，她觀察到相較於其他市場，台灣的女生對於手表的喜好更多元，無論是大表徑還是女性化的設計都很受到歡迎。而此次CITIZEN曝光全新的xC系列腕表中，台灣限定款就採用了象徵春天到來的櫻花花瓣作為表盤上的點綴，位於6點鐘方向還有日月顯示，不僅有太陽與月亮的圖案，加入了流星與晨鳥，來凸顯不同的時間變化。

同系列裡，還提供使用實驗室鑽石裝飾於白蝶貝表盤的款式，外觀搭配品牌經典的Sakura Pink櫻花粉紅金，精緻的讓人愛不釋手。心蕊系列兩款腕表使用了鈦金屬材質製成，輕盈好配戴，皆為光動能為驅動，而且具備全球電波計時與多時區功能，實用性也不在話下。

CITIZEN xC系列光動能全球電波對時EE1007-67W腕表，鍍Sakura pink粉紅金鈦金屬表殼、表鍊，搭配白蝶貝表盤，約38,900元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN xC系列台灣限定款光動能EE1003-68W腕表，鍍粉紅金鈦金屬表殼、表鍊，約30,900元。圖／CITIZEN提供

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