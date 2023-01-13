日核廢水預計春天排放入海 原能會：將提供每日預報

日本政府今拍板福島第一核電站核廢水預計春夏之際排入大海，對此，原能會表示，我國政府已針對未來日本含氚廢水排放作業做好準備工作，今年也會持續在既有證被基礎上優化海域環境氚監測與分析比對工作，並開發海洋輻射外釋衝擊潛勢預報系統，預計於日本排放後提供每日預報。

原能會表示，原能會自2020年3月起已陸續邀集跨部會相關單位針對含氚廢水的排放，積極合作研商各項因應作為，包括規畫輻射廢水海洋擴散模擬預報作業、台灣附近海域環境輻射監測分工與資訊整合機制，也持續協同外交單位密切關注排放作業進度，供我國掌握本案動態與時程以妥善因應措施。

對於日本今做出的決議，原能會強調，日本在2021年4月宣布排放決策前，原能會已書面向日方表達反對立場，並提出日本應公開提供含氚廢水排放計畫及安全審查動態、強化海洋監測及監測數據分享，以及加強台日雙方監測技術與模式分析技術交流等訴求，去年3月底及11月底更籌組「專家觀察團」赴日交流，實地確認排放作業狀況與掌握技術細節。

有關接下來日核廢水排放的準備工作，原能會國際事務科科長賴弘智說，去年底已跨部會完成「國家海域放射性物質環境輻射監測及安全評估整備計畫」，建置海域氚輻射背景資料庫、擴散模擬分析技術及生物氚實驗室等因應整備措施，今年將進一步透過4年期的「國家海域放射性物質擴散預警及安全評估應對計畫」，在既有的整備基礎上持續優化海域環境氚監測與分析比對工作，並開發海洋輻射外釋衝擊潛勢預報系統，於日本排放後將提供每日預報，進行海域生態影響評估。

原能會強調，將持續關注日本福島核災含氚廢水排放作業動態，同時做好監測管制以及跨部會因應工作，確保我國周圍海域輻射安全。

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