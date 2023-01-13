賈永婕也睡這一床！TENDAYS量身紓壓床枕 專櫃免費試躺

國民女神賈永婕也睡這一床！她大力推薦的TENDAYS量身紓壓床枕，採用頂級材質打造量身紓壓躺感，10天連假也可選擇在家度假，享受超越頂級飯店的超級好床；即日起可至品牌駐點的百貨試躺，門市專櫃單筆消費滿12,000元可現抵500元，春節期間另有加碼優惠。

TENDAYS主打可量身打造專屬床枕，床墊甚至可做到夫妻同床、軟硬度不同：其以

獨家專利的人體工學曲線溝槽設計，將肩、腰、臀、腿的壓力完美分散支撐技術，內材選用最頂級的P.T.M.S太空科技減壓棉，製程與材質通過SGS及TUV國際檢測無毒、無致癌物，可做到真正支撐又釋壓。

SeaCell天然海藻纖維及Protimo碘抗菌纖維雙效機能布料，也經過國際認證布料設計，達到鎮靜肌膚、涼爽抑菌消臭的功效。這也是目前坊間唯一有五種軟硬度可調整的床墊，配合使用者的身材變化，同床不同墊，左右兩側軟硬度可不同展現高機能性。

TENDAYS行銷企劃部經理邱泠表示，因量身紓壓，除了具支撐、護脊、釋壓功能外，還可提升睡眠品質、增強免疫力，去年業績逆勢成長。

去年全新上市蔚為話題的「希臘風情」系列，包含床、枕，居家及辦公室靠墊、居家萬用墊、汽車座墊等全系列生活減壓精品。其中，床墊獨家的圓溝槽式支撐設計與隧道透氣結構，大大降低悶熱的不適感，並結合人體工學設計，提升背部和臀部支撐力，內材添加頂級備長炭原料，有效消除異味、調節濕度等功效。布套則採用高質量短纖天絲TENCEL®，具有棉的舒適、親膚、與再生纖維的吸濕特性。

除了大人一夜好眠，專為寶貝打造的DINO兒童防蟎成長床墊，繪入恐龍圖案，融合純淨簡約的北歐風格，採用天絲及冰涼紗搭配德國Evolon100%物理性防蟎布，達到透氣涼爽又防蟎的功效。獨家P.T.M.S太空科技減壓棉材質，可有效均勻釋壓，給予孩童安穩的睡眠支撐力，睡得好、也為未來打好健康基礎。 克洛莉思量身紓壓床墊。圖／TENDAYS提供 DINO兒童防蟎成長床墊。圖／TENDAYS提供

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