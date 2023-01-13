限時4天！消防弟兄暢玩義大遊樂世界 只要119元

義大遊樂世界為感謝消防人員的辛勞，1/19(四)至1/22(六)連續4天推優惠，凡消防員、義消弟兄憑證件購票只要119元，家人同遊特價599元。1月18日起，義大遊樂世界特別推出新春遊行「危險的金蘋果」，有希臘三大女神上演爭奪宙斯金蘋果的神話戲碼，也可跟隨眾神一起遊行，猶如身歷希臘神話奇境。

此外，國際級皇家劇院大秀、全台最大VR主題館及「天旋地轉」、「極限挑戰」等超刺激戶外遊樂設施，等遊客來挑戰。

玩完樂園還能逛Outlet，義大Outlet Mall即日起到1/31 Artifacts靴款、服飾及跟鞋等限時商品1折起；美式休閒品牌GAP至1/18前精選商品4折起，單筆消費滿1,888再送新年限量紅包袋；牛仔系列起家的GUESS，即日起到1/28購買3件再7折，單筆滿5,500加贈西洋跳棋組。

此外，另有「義大Shopping Day 周三給你最優惠」活動，推出6大免費，包括周三全館免費停車、憑不限金額發票免費搭乘摩天輪、館內主題餐廳消費享9折優惠、可免費搭乘立體旋轉溜滑梯、每周三挖沙咪親子館全區免費體驗30分鐘、周三入館不限消費金額即可參加抽獎。 一票可暢玩到底。圖／義大遊樂世界提供

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