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寵女兒！楊祐寧逛LOEWE首家男裝專賣店 看中經典大象包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）男星王柏傑、楊祐寧、石知田、涂善存特地出席LOEWE新光三越台中男裝專賣店新開幕。記者孫曼／攝影
（由左至右）男星王柏傑、楊祐寧、石知田、涂善存特地出席LOEWE新光三越台中男裝專賣店新開幕。記者孫曼／攝影

源自西班牙的奢華品牌羅威（LOEWE）於1月6日正式進駐新光三越台中店，打造全台灣首家男裝店，並於今（1月13）日舉辦開幕記者會，男星王柏傑、楊祐寧、涂善存、石知田都特地出席。

楊祐寧今天穿了正式的西裝但腳踩羊毛拖鞋，是常穿拖鞋出門的他本色演出，表示很喜歡整體店面的藝術風格，包括裡面的傢俱，並立馬看中品牌最具代表性的「大象包」，因為女兒最近很喜歡大象，露出「女兒傻瓜」的笑容；不過因為是男裝店，他也為自己物色了一件秋冬的綠色針織衫，特別欣賞LOEWE男裝大膽運用特殊工法處理的少見面料。王柏傑今天選擇了印有本季秋冬小鹿圖案的外套，心情很輕鬆的他笑說這整套都是他自己私下會穿的衣服，也下定決心將球鞋穿回家，因為休閒鞋的設計既能運動也能日常、設計低調不顯出大牌子的logo，格外對他的胃。

全新男裝專門店在品牌創意總監Jonathan Anderson的創意發想，圍繞「藝術即核心」的概念打造的「CASA LOEWE」，共89平方米的完整私密空間，店中穿插藝術、工藝和設計作品，如同身處於藝術品收藏家的家中。這是LOEWE在台北新光A4、微風南山、新竹竹北、台中、台南及高雄義享以全新概念打造專門店後，看好台中男士的時尚品味與購買力，針對在地男客提供品牌體驗的全新篇章。

呼應品牌近年來對於陶瓷藝術的投入，一進專門店即可見榮獲英國陶藝大賞的藝術家Sam Bakewell的藝術作品，並採用布魯冰川藍及勃根地紅的手工陶瓷打造牆面，搭配上霧灰混凝土色系、低調雅緻的松木選材，與由Gerrit Thoms Rietvel設計的酒紅色Utrecht椅、營造溫暖氛圍。此外，LOEWE也以英國圖形藝術家John Allen的掛毯為原型，選以西班牙製造的手工羊毛請自家工匠特製地毯，設計風格有別於首家日本表參道的CASA LOEWE東京、 CASA LOEWE新加坡以及巴黎聖奧諾雷。

LOEWE新光三越台中男裝新中藝術家Sam Bakewell的陶瓷藝術作品。圖／LOEWE提供
LOEWE新光三越台中男裝新中藝術家Sam Bakewell的陶瓷藝術作品。圖／LOEWE提供
LOEWE首個男裝專賣店以「CASA LOEWE」概念打造，猶如踏進藝術收藏家的家。圖／LOEWE提供
LOEWE首個男裝專賣店以「CASA LOEWE」概念打造，猶如踏進藝術收藏家的家。圖／LOEWE提供
LOEWE全台首個男裝專賣店於台中新光三越全新開幕。圖／LOEWE提供
LOEWE全台首個男裝專賣店於台中新光三越全新開幕。圖／LOEWE提供
LOEWE全台首個男裝專賣店於台中新光三越全新開幕。圖／LOEWE提供
LOEWE全台首個男裝專賣店於台中新光三越全新開幕。圖／LOEWE提供
男星王柏傑出席LOEWE新光三越台中男裝專賣店新開幕。記者孫曼／攝影
男星王柏傑出席LOEWE新光三越台中男裝專賣店新開幕。記者孫曼／攝影
男星楊祐寧出席LOEWE新光三越台中男裝專賣店新開幕。記者孫曼／攝影
男星楊祐寧出席LOEWE新光三越台中男裝專賣店新開幕。記者孫曼／攝影
（由左至右）男星王柏傑與楊祐寧出席LOEWE新光三越台中男裝專賣店新開幕。記者孫曼／攝影
（由左至右）男星王柏傑與楊祐寧出席LOEWE新光三越台中男裝專賣店新開幕。記者孫曼／攝影
LOEWE全台首個男裝專賣店上裝潢細節都以創意總監Jonathan Anderson的創意為發想。圖／LOEWE提供
LOEWE全台首個男裝專賣店上裝潢細節都以創意總監Jonathan Anderson的創意為發想。圖／LOEWE提供

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