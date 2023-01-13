風靡韓國草莓飲品登台！貢茶「草莓甜心」限時3天優惠

每到冬季必掀起草莓系的粉紅風潮，此次貢茶以席捲韓國、造成熱銷的四款「草莓甜心」飲品系列強勢登台。此外，除了口感Q彈大受歡迎的「草莓寶石」，更在奶蓋撒上超人氣的OREO，以及結合草莓的最佳拍檔—抹茶製作特調，不論咀嚼控、抹茶控還是奶蓋控都可以找到最喜歡的「草莓甜心」。

「草莓甜心」1/16至1/18上市首三日，享新品每杯現折10元的嘗鮮優惠，全台門市及線上訂餐平台同享優惠。

新品「奶蓋抹茶草莓奶茶」將草莓結合抹茶，在濃醇茶香注入草莓特有的迷人酸甜。「OREO奶蓋草莓奶綠」則搭配人氣綿密奶蓋，最後覆蓋上超人氣OREO碎片，喝起來如同在口中演奏一首甜美但變化十足的樂曲。「草莓寶石奶茶」以口感十足的草莓寶石碰撞濃醇的草莓奶綠，絕對是草莓控不可錯過的必喝飲品。

至於「草莓乳酸冰沙」，則是香甜草莓加入清爽乳酸和綠茶製成綿密冰沙，甜蜜果香與乳酸絕妙搭配，為味蕾帶來新驚喜。

相關資訊可查貢茶官網或官方粉絲頁：https://www.gong-cha.com.tw/。

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