新年讓肌膚更新！海洋拉娜推賦活調理露搭配按摩亮起來
兔年即將到來，保養護膚也要跟進新時代，讓肌膚就如同新的一年，代謝過去的不好。2023年頂級保養品牌洋拉娜推陳出新，迎來新的喚活感受，給肌膚注入新的能量，強化每一天肌膚感受，時刻感受到新生重現的奇蹟。
日夜蛻變讓肌膚如何感受？來自海洋拉娜新品海洋拉娜高平衡賦活調理露，多重的滲透科技加上核心成分Miracle Broth 的奇蹟活凝金萃，全天候灌溉肌膚，隨時補充肌膚能量，如絲綢般的細緻紋理，使肌底修護更上一層樓。
海洋拉娜高平衡賦活調理露中純淨的肌活複方，溫和代謝毛孔阻塞雜質，並注入海洋平衡發酵精華，讓肌膚的鬆動狀態重組，以多層次喚采球體深層平整肌膚細胞，早晚使用就能讓肌膚感受到前所未有的平滑與澎潤細緻感。
新年肌膚蛻變小心機 「肌膚的皮拉提斯 」
步驟1：以愛心小兔手勢輕捏臉部，鬆動凌亂阻塞毛孔，再以高平衡賦活調理露擦拭全臉 （加強T字部位與鼻翼兩側做2次清潔）。
步驟2：配合呼吸輕撫臉頰，使用超能修護精華露注入水潤能量，舒緩氣息以喚醒肌膚。
步驟3：保養最後一道全臉拉提伸展儀式，使用經典乳霜封存全臉療癒。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言