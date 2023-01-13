新年讓肌膚更新！海洋拉娜推賦活調理露搭配按摩亮起來

兔年即將到來，保養護膚也要跟進新時代，讓肌膚就如同新的一年，代謝過去的不好。2023年頂級保養品牌洋拉娜推陳出新，迎來新的喚活感受，給肌膚注入新的能量，強化每一天肌膚感受，時刻感受到新生重現的奇蹟。

日夜蛻變讓肌膚如何感受？來自海洋拉娜新品海洋拉娜高平衡賦活調理露，多重的滲透科技加上核心成分Miracle Broth 的奇蹟活凝金萃，全天候灌溉肌膚，隨時補充肌膚能量，如絲綢般的細緻紋理，使肌底修護更上一層樓。

海洋拉娜高平衡賦活調理露中純淨的肌活複方，溫和代謝毛孔阻塞雜質，並注入海洋平衡發酵精華，讓肌膚的鬆動狀態重組，以多層次喚采球體深層平整肌膚細胞，早晚使用就能讓肌膚感受到前所未有的平滑與澎潤細緻感。

新年肌膚蛻變小心機 「肌膚的皮拉提斯 」

步驟1：以愛心小兔手勢輕捏臉部，鬆動凌亂阻塞毛孔，再以高平衡賦活調理露擦拭全臉 （加強T字部位與鼻翼兩側做2次清潔）。

步驟2：配合呼吸輕撫臉頰，使用超能修護精華露注入水潤能量，舒緩氣息以喚醒肌膚。

步驟3：保養最後一道全臉拉提伸展儀式，使用經典乳霜封存全臉療癒。 海洋拉娜高平衡賦活調理露 100ml／6,500元。圖／海洋拉娜提供 海洋拉娜高平衡賦活調理露，早晚皆可使用的過年小心肌。圖／海洋拉娜提供

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