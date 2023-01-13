過年參拜！「好想兔-三星報喜兔吉祥期間限定店」登場

農曆過年準備去哪走廟？超人氣LINE貼圖角色─好想兔於本命年聯手有你共創有點市團隊，以「傳統廟宇」形式打造迎春快閃場域，要讓所有參觀民眾在濃濃的台式幽默魅力下，來一趟新春兔年兔吉祥之旅。

「好想兔─三星報喜兔吉祥期間限定店」快閃活動從1月13日起，於松山文創園區藝巷空間開放免費參拜，好想兔將化身為台灣宮廟中的各大神明，從指引流年運勢到祈福招財、文昌嘉持、開運報喜無所不包，為所有喜愛好想兔的粉絲們祈求平安一整年。

為了讓粉絲們祈福一整年，本次快閃店同步推出各項以過年節慶，為此量身打造的全新好想兔快閃店限定周邊，三項主打商品包含：可以攜帶美食的好想兔小便當袋 ､ 新年即改善家居風水的好想兔門神駕到門簾､全身上下都金光閃閃的美輪明宏面紙套；同時，u.Design有.設計線上平台將會於1月16日起上架部分限定商品，讓無法親臨現場的民眾，也有機會購買開運好物，求得好運！

此外，活動現場還有五大亮點：亮點一、喜氣洋洋合照區，本次分成主殿 ､姊妹殿以及招財殿等三大合照區，讓你與想兔近距離合照；亮點二、去除霉運互動區，分別前往文昌殿、濟公殿以及九天殿，文昌想兔加持過的蔥與大蒜讓兔粉聰明滿滿、勝算在握､濟公賤狗的扇子一扇、九天玄女專用拂塵一掃、將所有晦氣掃淨，好運滾滾來；亮點三、開運籤詩機， 讓佛祖想兔指引你，一抽50元即可獲得佛祖想兔的開導籤詩，兔粉們更有機會抽到加持加倍的三款特殊籤詩卡；亮點四、結緣動畫抽獎台，一抽200元，想兔水晶球動畫為你開示今年的運氣，最大獎為「三星報喜兔吉祥快閃限定 ─金身佛祖想兔廟宇組」；亮點五、兔年復始發財金，與台北府城隍廟聯名的兔年復始發財金，特地經過廟方加持祈福，凡消費並打卡「好想兔─三星報喜兔吉祥 期間限定店」，即可入手限量8,888份的兔年復始發財金。

【好想兔─三星報喜兔吉祥期間限定店】

參拜日期｜2023/1/13-3/05(除夕1/21休館)

參拜時間｜週一至週五 11:00-18:00/例假日 11:00-19:00

參拜地點｜台北松山文創園區 藝巷空間

廟公單位｜有你共創、謙謙創藝 「好想兔─三星報喜兔吉祥期間限定店」快閃活動即日登場。圖/有你共創提供 「好想兔─三星報喜兔吉祥期間限定店」快閃活動即日登場。圖/有你共創提供 好想兔快閃店限定周邊。圖/有你共創提供 「好想兔─三星報喜兔吉祥期間限定店」快閃活動即日登場。圖/有你共創提供

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