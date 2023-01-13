MONCLER二度聯手日牌HYKE Moncler Genius系列再進化

機能、山系、時尚的界線早在近年間越來越模糊，讓時尚也穿插大量戶外元素、而山岳機能的服裝也逐漸向時尚靠攏。MONCLER宣布二度與日本設計師品牌HYKE聯名，打造第二季Moncler Genius系列，將MONCLER 1960年的經典設計Lionel Terray羽絨衣和單品重新改造，帶來兼容於極簡風格的另類實用主義。

由夫妻檔：吉原秀明（Hideaki Yoshihara）與大出由紀子（Yukiko Ode）在2013年一同創立的HYKE，過往除了受到運動潮流、專業登山品牌的多次合作，並與MONCLER在2021年的「Moncler Genius系列」計畫中首度合作，該系列並曾為蕭敬騰穿著。兩人早期展現出對工裝、軍裝和運動服飾的熱情，第一個創立的品牌Green並曾登上東京時裝周，然而沈潛後重新出發的HYKE則展現了更精緻的概念與風格，今年正好邁入10周年，現今在全世界共有香港、英國、台灣、韓國、日本等約90個店點販售，是日本指標級品牌之一。

俐落線條與寬大的量體是本季基調，例如長版或短版的流線型貼身夾克和馬甲被搭配上超大絎縫蓬鬆羽絨衣，同時寬鬆的夾克則和優雅或動感的百褶裙或運動褲構建成衝突的比對；而無論男女裝，從微防撕裂尼龍、雙層拉鍊和YKK AQUASEAL®拉鍊，都字細節處展現了在都市中的實用主題風格。同系列並打造了高筒靴、大容量的登山包與抽繩漁夫帽，已由即日起可在MONCLER專賣店中販售。 4 MONCLER HYKE系列白色長袖T恤，價格店洽。圖／MONCLER提供 4 MONCLER HYKE系列高筒靴，價格電洽。圖／MONCLER提供 4 MONCLER HYKE系列連帽長版外套，價格店洽。圖／MONCLER提供 4 MONCLER HYKE系列後背包，價格店洽。圖／MONCLER提供 4 MONCLER HYKE系列削肩連身長裙，價格店洽。圖／MONCLER提供

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