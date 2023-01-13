除夕至初五限時6天！萊爾富「現煮咖啡」加10元多1件

今年春節爽放10天連假，萊爾富瞄準年節商機，門市祭出一系列春節咖啡、冰品限定優惠活動，包括除夕至大年初五（1月21日至1月26日）指定現煮咖啡加10元多1件，大杯美式平均單杯不到28元；即起至1月31日至萊爾富門市購買哈根達斯迷你杯或雪糕還享有買2送1、買3送2等超值優惠， Niseko乳雪糕也有指定系列雪糕第2件10元回饋。

萊爾富自除夕至大年初五（1月21日至1月26日）限時6天，推出兔年好事成雙指定咖啡系列家10元多1件優惠，品項包括售價45元的大杯美式咖啡、中杯熱紅茶拿鐵、中杯熱抹茶拿鐵，售價55元的大杯拿鐵、大杯冰紅茶拿鐵、大杯冰抹茶拿鐵以及大杯炭焙鐵觀音拿鐵等，皆享有折扣，大杯美式咖啡平均單杯不到28元、大杯拿鐵則平均單杯不到33元。

除了現煮咖啡優惠之外，萊爾富即起至1月31日也推出哈根達斯指定雪糕、迷你杯買2送1、買3送2活動，商品包含草莓／巧克力／香草雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、紅絲絨起司蛋糕迷你杯、淇淋巧酥迷你杯等，每款售價115元，1月31日前皆享優惠；同一期間，使用北海道純淨頂級十勝牛乳的Niseko系列雪糕也同步祭出售價49元的草莓濃心雪糕、北海道白色情人雪糕、北海道紅豆煉乳雪糕等多款冰品第2件10元優惠，相當於6折回饋。

過年少不了的儀式就是包紅包，萊爾富與MEMOPRESSO、台灣富士軟片資訊股份有限公司合作，共同策劃獨家推出「達人萊設計創意紅包」，內含4款民眾票選的創作者紅包、1款設計師紅包作品，售價45元。

此外，萊爾富加碼提供社群平台賺紅包開運金機會，大年初一（1月22日）至初五（1月26日）期間，至萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」完成按讚、留言與分享，將抽出10位幸運粉絲，有機會獲得888、500、200及100元等紅包購物金；萊爾富Instagram官方帳號「hilife_cvs」，於除夕（1月21日）至1月29日期間也舉辦抽獎活動，完成指定任務即有機會抽中開運購物點數88,888 Hi點（共10名）。 萊爾富過年期間加碼提供社群平台FB、IG賺紅包開運金機會，有機會獲得888元購物金、88,888Hi點等好禮。圖／萊爾富提供 萊爾富獨家推出「達人萊設計創意紅包」，售價45元。圖／萊爾富提供 迎接兔年，萊爾富門市於春節期間推出一系列現煮咖啡、冰品等限時優惠活動。圖／萊爾富提供 萊爾富瞄準年節商機，除夕至大年初五（1月21日至1月26日）推出好事成雙活動，多款指定現煮咖啡加10元多1件。圖／萊爾富提供

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