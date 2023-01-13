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鬼太郎作者故鄉鳥取縣境港市市長 抵台參觀鬼太郎展

聯合新聞網／ 聯合數位文創
鳥取縣境港市長伊達憲太郎歡迎大家來境港看鬼太郎，順便大啖新鮮海鮮。圖／聯合數位文創提供
鳥取縣境港市長伊達憲太郎歡迎大家來境港看鬼太郎，順便大啖新鮮海鮮。圖／聯合數位文創提供

「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語」特展 原汁原味來台展出。圖／聯合數位文創提供
「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語」特展 原汁原味來台展出。圖／聯合數位文創提供

「水木茂老師是境港市的大恩人，歡迎大家來境港看鬼太郎、大啖海鮮」

長年以來台日一直維持友好關係，在雙方旅遊國門重啟之日，台灣民眾出國第一首選也幾乎是日本。鳥取縣境港市市長伊達憲太郎、松江市市長上定昭仁、米子市市長伊木隆司也特地訪台拜會各台日產業機構，並專程到正在華山盛大展出的「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語特展」。說起拜訪機緣，鬼太郎作者水木茂出生故鄉的鳥取縣境港市市長伊達憲太郎笑稱「來台灣當然要來看境港大恩人的展覽阿！」

「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語特展」是2022年疫情趨緩後，水木工作室首次移師海外的展覽，第一站就選擇在台北華山與大家見面。展覽內容以水木茂老師描繪的一百隻妖怪為主，除了高度還原妖怪出沒場景，更有栩栩如生的妖怪出現在展場裡，讓大家不用飛日本，就能先感受到滿滿的日本妖怪文化。

聯合數位文創董事長李彥甫(右一)贈送鬼太郎啤酒杯予鳥取縣境港市長伊達憲太郎(左一)米子市長伊木隆司(左三)、松江市長上定昭仁(左二)，分享台灣特有的啤酒文化。圖／聯合數位文創提供
聯合數位文創董事長李彥甫(右一)贈送鬼太郎啤酒杯予鳥取縣境港市長伊達憲太郎(左一)米子市長伊木隆司(左三)、松江市長上定昭仁(左二)，分享台灣特有的啤酒文化。圖／聯合數位文創提供

境港市長造訪鬼太郎展 歡迎大家來境港吃海鮮

鬼太郎作者水木茂老師出生於鳥取縣境港市，境港市內除了有水木茂老師的紀念館之外，全市街道也隨處可見以妖怪為主題的裝置，甚至還有以鬼太郎為主題的電車、機場，鬼太郎可說是境港市的象徵。今(1/13)鳥取縣境港市長隨參訪團來台，除訪問台日相關產業之外，特意造訪華山，關心鬼太郎展的狀況。主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫代表迎接並陪同參訪，展後也贈送台灣獨家周邊產品「鬼太郎啤酒杯」，並表示這樣143c.c.的大小剛好適合台灣的乾杯文化。

境港市長伊達憲太郎表示，水木茂老師對境港市來說意義非常重大，疫情前每年約有372萬觀光客造訪境港，特地來看鬼太郎和他的妖怪們。適逢水木老師誕辰100周年，去年在日本東京也有舉辦百鬼夜行的活動，這次能在台灣也看到這樣的展覽，是一種特別的緣份，日本動漫文化能以這樣的方式介紹給台灣，對於增加台日文化交流感覺非常開心。希望台灣觀光客可以透過這次展覽認識鬼太郎，未來若有機會可以親臨境港市，除了水木茂博物館，境港同時也是全日本有名的水產出貨地，歡迎大家到境港看鬼太郎、大啖新鮮的螃蟹、黑鮪魚。

鬼太郎為日本妖怪經典 動畫現正熱映中

鬼太郎動畫自1996年在台灣播放，就受到台灣許多動漫迷喜愛，直至現在影音播放平台都觀賞得到鬼太郎最新一季動畫，日本妖怪始祖非鬼太郎莫屬。鬼太郎於2012年來台舉辦第一次海外巡展，即在台北、台中締造45萬觀展人潮，直至現在大家都對鬼太郎耳熟能詳。相較十年前，此次主要企劃單位/水木工作室更提升了妖怪體感度，打造讓人驚艷的互動裝置，走入展場內就可以感受到妖氣滿溢，讓人彷彿走進水木茂老師筆下的妖怪世界，喜愛日本妖怪的觀眾們絕對不能錯過。

鬼太郎作者水木茂老師 鼓勵大家「品嘗妖怪」

水木工作室社長原口智裕日前接受媒體採訪時提到，自古以來對日本人來說妖怪是人類不安時想像出來的存在，譬如面對黑暗、颱風、地震等狀況時，就會想是不是有妖怪在作祟，因此在設計展場時，更重視妖怪會出現的環境及氛圍營造，讓大家不論是看妖怪還是文字，都能感受到妖怪的存在，並了解這個妖怪為什麼會出現在這個環境，這也是對應到水木茂老師經常說的「品嘗妖怪」，意思指不單只用視覺，大家可以多利用其他感官刺激來激發對妖怪的想像，也因此，現場燈光會盡量放暗，讓大家可以在對的氛圍下感受妖怪，歡迎大家到華山一起來品嘗妖怪。

「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展於2022年12月31日到2023年4月5日在華山文創園區展出，不論是喜歡鬼太郎還是妖怪的你、甚至想要體驗妖怪在身邊是什麼感覺的你，這個不可思議的妖怪世界都歡迎你來探索，跟著鬼太郎一起體驗「妖怪100物語」，進入水木茂的百妖世界！

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