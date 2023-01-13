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大包裝更划算！7-ELEVEN推23款「家庭號冷飲」最低73折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN即日起至3月7日針對茶飲、乳品、果汁等類別推出長期優惠，且首次祭出會員消費單件折扣再加贈OPEN POINT點數，家庭號飲品最低73折起。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至3月7日針對茶飲、乳品、果汁等類別推出長期優惠，且首次祭出會員消費單件折扣再加贈OPEN POINT點數，家庭號飲品最低73折起。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN積極響應經濟部推動之平價專區政策，除了茶葉蛋堅持以10元價格「凍漲」，並推出App優惠，更針對民生用品設立「特惠專區」，為了應援民眾過年團聚就近買需求，即日起至3月7日針對茶飲、乳品、果汁等類別推出長期優惠，且首次祭出會員消費單件折扣再加贈OPEN POINT點數，家庭號飲品最低73折起。

迎接春節10天連假，7-ELEVEN展開「錢兔似錦來BUY年」兩波活動，會員消費消費滿額持指定支付更優惠，首波活動自1月18日至1月21日會員購買全店指定商品消費每滿200元享立折25元或滿888元立折125元；會員消費滿888元持4大支付工具（icash2.0、icash pay、悠遊卡、悠遊付）結帳再享立折50元；不限會員單筆結帳金額滿200元送60元優惠券（2張30元購物抵用券，限1月22日至1月31日到店消費滿200元使用）。指定日消費加碼送OPEN POINT點數紅包

第二波針對農曆春節領紅包、討吉利習俗，於大年初一至初三（1月22日至1月24日）加碼推出「新春OPEN POINT點數大放送」會員活動，會員到店購買全店指定商品結帳消費金額每滿200元送1組OPEN POINT點數紅包（可累贈，單筆最高上限贈送8組，活動總限量360萬組），結帳完成存入OPEN POINT App，每組點數紅包兌換後隨機送OPEN POINT點數，包包有獎，最高有機會獲得8,888點，點數可於7-ELEVEN、康是美、星巴克等通路等同現金折抵，相當於抽中8,888元開運大紅包；結帳使用icash Pay支付每滿200元不只賺1組OPEN POINT點數紅包，還能立即現賺20點OPEN POINT（可累贈，活動總限量100萬點），賺來的OPEN POINT點數能跨20大通路、上萬個據點消費當現金折抵消費。

1月18日起7-ELEVEN限區販售「趣旅遊隨取卡」，限量1萬張，每張售價500元，保證放大至525元，憑卡至限定區域門市購買指定CITY飲品、茶葉蛋、熱狗、大亨堡、現蒸地瓜以及統一H2O純水系列再享9折優惠，讓出遊補給超方便。「趣旅遊隨取卡」限宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、南投縣、屏東縣、連江縣、澎湖縣、金門縣、機場區域內指定門市販售（不含非開立統一超商發票之門市）販售。

根據7-ELEVEN觀察發現，現代人消費型態改變，自設立「家庭號專區」以來，就近買需求比往年增逾2成，週五到週日銷售最佳，其中又以鮮奶、優酪乳、豆漿等早餐即飲品項購買率最高，住宅、社區型商圈買氣熱絡。即日起至3月7日再度祭出超殺優惠，集結23款家庭號飲品單件95折優惠，OPEN POINT會員還可再加贈點數，換算下來平均73～89折優惠，原價70元的農榨檸檬飲（900ml）優惠價58元還能再加贈7點OPEN POINT點數，等於現省19元，比量販價更划算。

7-ELEVEN茶葉蛋優惠活動包括即日起至2月28日於OPEN POINT App「行動隨時取」購買茶葉蛋50入優惠價475元（原價500元），平均單顆9.5元；即日起至3月31日OPEN POINT App訂閱制茶葉蛋（售價10元）30天30入優惠價270元，限期一個月內兌換完畢，平均單顆9元。

迎接春節10天連假，7-ELEVEN展開「錢兔似錦來BUY年」活動，會員消費滿額持指定支付更優惠。圖／7-ELEVEN提供
迎接春節10天連假，7-ELEVEN展開「錢兔似錦來BUY年」活動，會員消費滿額持指定支付更優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN茶葉蛋堅持以10元價格「凍漲」，並推出OPEN POINT App優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN茶葉蛋堅持以10元價格「凍漲」，並推出OPEN POINT App優惠。圖／7-ELEVEN提供
為了應援民眾過年團聚就近買需求，7-ELEVEN即日起至3月7日針對茶飲、乳品、果汁等類別推出長期優惠，且首次祭出會員消費單件折扣再加贈OPEN POINT點數，家庭號飲品最低73折起。圖／7-ELEVEN提供
為了應援民眾過年團聚就近買需求，7-ELEVEN即日起至3月7日針對茶飲、乳品、果汁等類別推出長期優惠，且首次祭出會員消費單件折扣再加贈OPEN POINT點數，家庭號飲品最低73折起。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「特惠專區」優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「特惠專區」優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「錢兔似錦來BUY年」針對農曆春節領紅包、討吉利習俗，於大年初一至初三（1月22日至1月24日）加碼推出「新春OPEN POINT點數大放送」會員活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「錢兔似錦來BUY年」針對農曆春節領紅包、討吉利習俗，於大年初一至初三（1月22日至1月24日）加碼推出「新春OPEN POINT點數大放送」會員活動。圖／7-ELEVEN提供

茶葉蛋 紅包 春節

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