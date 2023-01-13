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日拍板福島核廢水春夏排入大海 我環團：將串聯國際譴責
日本政府今拍板處理福島第一核電站核廢水，預計今年春夏之際開始將核廢水排入大海。對此，綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，環保團體已經連續好幾年遞交反對日本排放核廢水連署聲明，對於日本政府不顧自己國內、甚至國際反對執意執行，她感到很遺憾，接下來也將串聯國際表達譴責。
全國廢核行動平台先前就曾表態嚴正反對日本將輻射汙水排放至海洋，將鄰近國家的環境生態、海洋漁業與人民健康置於輻射汙染的威脅之中。
崔愫欣說，環團串聯國際團體，已經連續好幾年遞交反對聲明書給日本政府，但很遺憾日本仍不顧自己國內、還有國際上的反對，做出此決定。
她表示，除了要求我國必須向日本政府表達反對立場，我國也應要求日本排放核廢水時必須監測，並將資訊公開，台灣國內也應該開始著手長期的海洋監測。
崔愫欣說，核廢水排放對環境生態跟海洋漁業的影響深遠，不是一、兩年內就會顯現，所以台灣必須進行長期的監測、追蹤，「要在排放前就先做」，否則等發生狀況時再看，已經來不及證明因果關係，必須提早開始處理。
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