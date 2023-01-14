尾牙餐廳怎麼選？吃到飽餐廳各式料理一次包！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「吃到飽餐廳」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的10大吃到飽餐廳排行。

尾牙、春酒的季節到來，在找聚餐場地時，很難完全兼顧每個人不同的飲食喜好或是忌口的食物。這時不妨考慮選擇吃到飽餐廳，讓大家都有豐富的食物可以選擇，在吃得開心的同時，讓聚餐安排也變得更輕鬆！

「饗食天堂」菜色豐富高CP值 「果然匯」素食料理精緻不輸肉類！

▲網友熱議TOP8尾牙環節 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「吃到飽餐廳」的相關討論，其中「饗食天堂」的討論度最高。有網友說道「饗食天堂樣式種類非常多，有來自各國不同的料理，選擇相當豐富，算是CP值滿高的自助餐」，表示以一千元出頭的價位能吃到眾多美味菜色，是饗食天堂受歡迎的原因之一。另外，饗食天堂於今年11月在高雄夢時代開設了旗艦店，網友紛紛讚道「旗艦店型就是不一樣」、「使用很多在地食材，新鮮又好吃」，表達對於新店的喜愛，並邀請親朋好友一起前去品嚐美食。

以海鮮著稱的「漢來海港」討論度也十分高。其中，在網友詢問「吃漢來海港第一盤要拿什麼？」的貼文中，饕客們紛紛回覆道蝦子、生魚片、螃蟹等海鮮，推薦大家嚐試。而新鮮的生蠔更是經常被點名，如有網友提到「生蠔超肥美，以漢來的價格來說CP值很高」、「鮮嫩多汁，只要一出爐就會馬上被掃光」，表示漢來海港必吃料理絕對非生蠔莫屬。

除了肉類與海鮮，主打素食吃到飽，開闢不同道路的「果然匯」提供各式各樣的純素食物，且標示出全素、含蛋、含奶，或五辛等不同「素別」，讓素食者可簡易判斷自己是否能食用此料理。在對素食者友善的同時，果然匯的料理也美味到吸引許多非素食者特別前去享用，甚至給予「一生一定要吃一次的蔬食buffet」之評價，吸引更多人關注此餐廳。

還無法決定公司的尾牙要去哪裡吃，或是年末要到哪裡享用大餐犒賞自己嗎？不妨看看網友的推薦，將這些吃到飽餐廳放入口袋名單，找時間前去品嚐看看吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「吃到飽餐廳」相關討論則數。

觀測期間：2022/09/25~2022/12/25，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

商品推薦