尾牙餐廳怎麼選？吃到飽餐廳各式料理一次包！
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「吃到飽餐廳」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的10大吃到飽餐廳排行。
尾牙、春酒的季節到來，在找聚餐場地時，很難完全兼顧每個人不同的飲食喜好或是忌口的食物。這時不妨考慮選擇吃到飽餐廳，讓大家都有豐富的食物可以選擇，在吃得開心的同時，讓聚餐安排也變得更輕鬆！
「饗食天堂」菜色豐富高CP值 「果然匯」素食料理精緻不輸肉類！
觀察網路上對於「吃到飽餐廳」的相關討論，其中「饗食天堂」的討論度最高。有網友說道「饗食天堂樣式種類非常多，有來自各國不同的料理，選擇相當豐富，算是CP值滿高的自助餐」，表示以一千元出頭的價位能吃到眾多美味菜色，是饗食天堂受歡迎的原因之一。另外，饗食天堂於今年11月在高雄夢時代開設了旗艦店，網友紛紛讚道「旗艦店型就是不一樣」、「使用很多在地食材，新鮮又好吃」，表達對於新店的喜愛，並邀請親朋好友一起前去品嚐美食。
以海鮮著稱的「漢來海港」討論度也十分高。其中，在網友詢問「吃漢來海港第一盤要拿什麼？」的貼文中，饕客們紛紛回覆道蝦子、生魚片、螃蟹等海鮮，推薦大家嚐試。而新鮮的生蠔更是經常被點名，如有網友提到「生蠔超肥美，以漢來的價格來說CP值很高」、「鮮嫩多汁，只要一出爐就會馬上被掃光」，表示漢來海港必吃料理絕對非生蠔莫屬。
除了肉類與海鮮，主打素食吃到飽，開闢不同道路的「果然匯」提供各式各樣的純素食物，且標示出全素、含蛋、含奶，或五辛等不同「素別」，讓素食者可簡易判斷自己是否能食用此料理。在對素食者友善的同時，果然匯的料理也美味到吸引許多非素食者特別前去享用，甚至給予「一生一定要吃一次的蔬食buffet」之評價，吸引更多人關注此餐廳。
還無法決定公司的尾牙要去哪裡吃，或是年末要到哪裡享用大餐犒賞自己嗎？不妨看看網友的推薦，將這些吃到飽餐廳放入口袋名單，找時間前去品嚐看看吧！
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》
調查方法：
本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「吃到飽餐廳」相關討論則數。
觀測期間：2022/09/25~2022/12/25，共三個月。
觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）
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