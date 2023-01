側腰挖洞全無贅肉！朴信惠產後首復出 大秀梵克雅寶

韓國氣質女星朴信惠(Shinhye Park)2021年底與男星崔泰俊閃婚,兩人兒子於去年5月出生。當了媽媽的她閃後復出,日前出席珠寶品牌梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)在首爾舉辦的「時間的詩篇之旅,相遇情人橋」(A journey through the Poetry of Time, Encounter on the lovers’ bridge)活動。狀態極佳的她配戴梵克雅寶Maiolica項鍊、Kiss at the balcony鑽石耳環Lady Arpels Planétarium腕表亮相,側腰肩挖洞又開深v的洋裝展現窈窕身材,完全看不出才剛剛生完孩子,舉手投足間展現迷人優雅美態。 韓國氣質女星朴信惠配戴梵克雅寶珠寶及腕表出席在首爾舉辦的「時間的詩篇之旅,相遇情人橋」活動。圖/梵克雅寶提供 Maiolica項鍊,白K金鑲嵌1顆42.86克拉的祖母綠式切割斯里蘭卡藍寶石、鑽石。圖/梵克雅寶提供 Lady Arpels Planétarium腕表,38毫米白K金鑲鑽表殼配自動上鍊機械機芯。圖/梵克雅寶提 韓國氣質女星朴信惠配戴梵克雅寶珠寶及腕表出席在首爾舉辦的「時間的詩篇之旅,相遇情人橋」活動。圖/梵克雅寶提供 韓國氣質女星朴信惠配戴梵克雅寶珠寶及腕表出席在首爾舉辦的「時間的詩篇之旅,相遇情人橋」活動。圖/梵克雅寶提供 韓國氣質女星朴信惠配戴梵克雅寶珠寶及腕表出席在首爾舉辦的「時間的詩篇之旅,相遇情人橋」活動。圖/梵克雅寶提供 韓國氣質女星朴信惠配戴梵克雅寶珠寶及腕表出席在首爾舉辦的「時間的詩篇之旅,相遇情人橋」活動。圖/梵克雅寶提供 Kiss at the balcony耳環即可拆式吊墜,白K金鑲嵌鑽石。圖/梵克雅寶提

