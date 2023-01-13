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側腰挖洞全無贅肉！朴信惠產後首復出 大秀梵克雅寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
韓國氣質女星朴信惠配戴梵克雅寶珠寶及腕表出席在首爾舉辦的「時間的詩篇之旅，相遇情人橋」活動。圖／梵克雅寶提供
韓國氣質女星朴信惠配戴梵克雅寶珠寶及腕表出席在首爾舉辦的「時間的詩篇之旅，相遇情人橋」活動。圖／梵克雅寶提供

韓國氣質女星朴信惠（Shinhye Park）2021年底與男星崔泰俊閃婚，兩人兒子於去年5月出生。當了媽媽的她閃後復出，日前出席珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）在首爾舉辦的「時間的詩篇之旅，相遇情人橋」（A journey through the Poetry of Time, Encounter on the lovers’ bridge）活動。狀態極佳的她配戴梵克雅寶Maiolica項鍊、Kiss at the balcony鑽石耳環Lady Arpels Planétarium腕表亮相，側腰肩挖洞又開深v的洋裝展現窈窕身材，完全看不出才剛剛生完孩子，舉手投足間展現迷人優雅美態。

韓國氣質女星朴信惠配戴梵克雅寶珠寶及腕表出席在首爾舉辦的「時間的詩篇之旅，相遇情人橋」活動。圖／梵克雅寶提供
韓國氣質女星朴信惠配戴梵克雅寶珠寶及腕表出席在首爾舉辦的「時間的詩篇之旅，相遇情人橋」活動。圖／梵克雅寶提供
Maiolica項鍊，白K金鑲嵌1顆42.86克拉的祖母綠式切割斯里蘭卡藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Maiolica項鍊，白K金鑲嵌1顆42.86克拉的祖母綠式切割斯里蘭卡藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Planétarium腕表，38毫米白K金鑲鑽表殼配自動上鍊機械機芯。圖／梵克雅寶提
Lady Arpels Planétarium腕表，38毫米白K金鑲鑽表殼配自動上鍊機械機芯。圖／梵克雅寶提
韓國氣質女星朴信惠配戴梵克雅寶珠寶及腕表出席在首爾舉辦的「時間的詩篇之旅，相遇情人橋」活動。圖／梵克雅寶提供
韓國氣質女星朴信惠配戴梵克雅寶珠寶及腕表出席在首爾舉辦的「時間的詩篇之旅，相遇情人橋」活動。圖／梵克雅寶提供
韓國氣質女星朴信惠配戴梵克雅寶珠寶及腕表出席在首爾舉辦的「時間的詩篇之旅，相遇情人橋」活動。圖／梵克雅寶提供
韓國氣質女星朴信惠配戴梵克雅寶珠寶及腕表出席在首爾舉辦的「時間的詩篇之旅，相遇情人橋」活動。圖／梵克雅寶提供
韓國氣質女星朴信惠配戴梵克雅寶珠寶及腕表出席在首爾舉辦的「時間的詩篇之旅，相遇情人橋」活動。圖／梵克雅寶提供
韓國氣質女星朴信惠配戴梵克雅寶珠寶及腕表出席在首爾舉辦的「時間的詩篇之旅，相遇情人橋」活動。圖／梵克雅寶提供
韓國氣質女星朴信惠配戴梵克雅寶珠寶及腕表出席在首爾舉辦的「時間的詩篇之旅，相遇情人橋」活動。圖／梵克雅寶提供
韓國氣質女星朴信惠配戴梵克雅寶珠寶及腕表出席在首爾舉辦的「時間的詩篇之旅，相遇情人橋」活動。圖／梵克雅寶提供
Kiss at the balcony耳環即可拆式吊墜，白K金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提
Kiss at the balcony耳環即可拆式吊墜，白K金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提

鑽石 首爾 朴信惠

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