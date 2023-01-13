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屏東勝利星村踩點再+1 通海區進駐品牌年前營運

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
「Sun Chill桑丘」主打精品咖啡與手作香氛，劉康任說，店名取自山丘諧音，結合屏東熱情的太陽與群山環繞，打造具有特色的咖啡藝文空間。記者劉星君／攝影
「Sun Chill桑丘」主打精品咖啡與手作香氛，劉康任說，店名取自山丘諧音，結合屏東熱情的太陽與群山環繞，打造具有特色的咖啡藝文空間。記者劉星君／攝影

屏東勝利星村創意生活園區通海區第一波新進駐四家品牌，農曆春節前亮相，引入沉浸式展演設計、餐飲、屏東農特產各具質感氛圍藝文複合式空間，為市區精華商圈注入新意，年節走春列入踩點清單。

勝利星村假日人潮絡繹不絕，往年春節結合屏東燈節人氣爆棚，今年除勝利區、成功區，位於中正路與勝利路口的通海區，四家品牌「厭世設計事務所」、「惦惦坐」、「Sun Chill桑丘」、「農禾屏大一號店」也將在年前陸續營運。

「厭世設計事務所」為勝利星村第一家提供沉浸展覽、設計服務與體驗課程為主題店家。長年在外地從事設計的蕭富銓回到故鄉，以「聲活不厭世」的理念，展開「音屏計畫」三部曲，讓屏東土地獨特而迷人的山海脈絡，以「沉浸式聲音體驗展演」的方式呈現給民眾，期望人們進入店裡時，緩緩放下生活中的厭世心情。

音屏計畫首部曲與台南「目目文創」合作，展開「聲音地景&聲音設計」沉浸式展覽，展覽期間即日起至2月28日。

「Sun Chill桑丘」主打精品咖啡與手作香氛，兩位年輕人劉康任、戴雙宇懷抱著各自專長，南漂屏東追逐夢想，店名取自山丘的諧音，結合了屏東熱情的太陽與群山環繞，打造具有特色的咖啡藝文空間，在忙碌的時間中駐足於此，滿足味覺和嗅覺的感官體驗。

典雅質感風格的「惦惦坐」輕食咖啡，結合在地食材健康訴求、特色飲品及甜點，讓來這裡的人都能「惦惦」享受幸福放鬆時刻。

「農禾屏大一號店」結合6家農會，販售屏東在地當季農特產品及新鮮的小農良食，推廣「食在地、食在季、好食在屏東」的理念。

屏東縣府文化處表示，勝利星村園區目前近90家品牌，店家涵蓋食衣住行育樂，讓人可以逛好逛滿，同時迎接春節來臨，勝利燈區以「去月球找玉兔，一起看地球」，從勝利區、成功區及通海區，共有15個主題燈組，讓民眾一起跟著超萌的兔兔，踏遊屏東。

「厭世設計事務所」由長年在外地從事設計的蕭富銓回到故鄉，以「聲活不厭世」的理念，展開「音屏計畫」三部曲，人們進入店裡時，緩緩放下生活中的厭世心情。記者劉星君／攝影
「厭世設計事務所」由長年在外地從事設計的蕭富銓回到故鄉，以「聲活不厭世」的理念，展開「音屏計畫」三部曲，人們進入店裡時，緩緩放下生活中的厭世心情。記者劉星君／攝影
「Sun Chill桑丘」主打精品咖啡與手作香氛，打造具有特色的咖啡藝文空間，在忙碌的時間中駐足於此，滿足味覺和嗅覺的感官體驗。記者劉星君／攝影
「Sun Chill桑丘」主打精品咖啡與手作香氛，打造具有特色的咖啡藝文空間，在忙碌的時間中駐足於此，滿足味覺和嗅覺的感官體驗。記者劉星君／攝影
「厭世設計事務所」為勝利星村第一家提供沉浸展覽、設計服務與體驗課程為主題店家。記者劉星君／攝影
「厭世設計事務所」為勝利星村第一家提供沉浸展覽、設計服務與體驗課程為主題店家。記者劉星君／攝影

勝利星村 屏東

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