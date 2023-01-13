日核廢水將排大海 北海岸環團：政府趕快做這三件事

日本政府福島第一核電站核廢水，預計今年春夏之際開始將水排入大海。台灣環境保護聯盟北海岸分會執行長郭慶霖向政府建議趕快做三件事，向日方表達抗議、確認有無有害物質、立即進行海洋監測。

台灣環境保護聯盟北海岸分會執行長、北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖表示，日本將核廢水排入大海中，依據地球洋流如親潮、大陸沿岸流必定會來到台灣來，不是只有北海岸的海域，因為整個海洋是相通的，全世界都要共同面對。

郭慶霖說，他建議台灣的政府一定要趕快做三件事，第一是確認日本此次排放的核廢水的內容物有無含有害物質，會造成漁獲怎麼樣的汙染，對漁獲造成怎麼樣的衝擊；第二是向日本表達抗議，為漁民發聲，表達台灣對海洋生態、資源維護的訴求。

第三是立即進行監測，到底濃度和內容物如何，世界各地會有不同差異，要有明確的數據讓台灣的漁民了解、安心。

郭慶霖指出，日本排放核廢水，漁民一定會有意見，也一定會擔心，政府要出面為漁民著想，趕快行動。

郭慶霖並說，政府的政策長期以來重陸輕海，海洋委員會成立後應速建立海洋資料庫，生態保育、海洋汙染．漁獲等各方面都要建立，執行政策時才能有所依據、比較，這是長期以來欠 缺的。

他表示，比如在各海域的種漁獲種類、季節、年度、影響因素等有何不同，萬一發生海洋汙染、意外事故時，才能有因應對策、求償的依據等，才能保障漁民的權益。

商品推薦