4.5米巨型萌兔樂高必打卡！完成4互動關卡小兔子帶回家

小朋友最愛的樂高農曆新年活動又來了！今年依舊在在統一時代百貨台北店2樓夢廣場舉辦，並響應響應「2023台灣燈會在台北」活動，不止敗社更延長活動期間至2月19日，現場營造燈籠步梯、花燈隧道元宵意象，並推出「祈福天燈趣」數位關卡體驗供消費者寫下專屬新年願望。同時，打造4.5米高「福兔」打卡裝置、還原新年盒組「80111新春花車巡遊」中福兔打鼓的新春喜慶場景，及放大30倍的「80110新春賀年擺飾」，成為新春期間出遊不容錯過的樂高打卡點。

活動現場不只大型裝置更多更好拍，每年都讓小朋友瘋狂的挑戰關卡也更具有互動性，包括數位互動關卡，挑戰創意、拼砌技巧及競速等，包含「飛越蘿蔔田」體驗樂高城市系列中極限飆速盒組的特技翻轉和跳躍技能、「創意紅包砌」結合數位裝置用樂高DOTS系列設計獨一無二的兔年紅包、「蘿蔔豐年祭」搭配大鼓新年音樂節奏打出歡樂喜慶賀新年的活力樂章，以及「拼砌天燈趣」拼砌活動限定迷你兔，並將迷你兔放上通往草原列車，祈福許下新年願望，且每通過一道關卡就能獲得一次聲光特效嘉獎機會，更可獲得闖關獨家好禮「迷你小兔子」，活動會場完成闖關挑戰並到店內任意消費將獲得活動限定「創意積木4in1」贈禮。

而每年開賣秒殺、大人必收藏的樂高新年限定盒組，今年則是推出「80110新春賀年擺飾」結合2款傳統喜慶賀詞「招財進寶」和「花開富貴」等賀詞迎接財富興旺與幸福的擺設，以及「80111新春花車巡遊」用3輛彩色繽紛花車展開佳節慶典，加上兔年盒組獨有的兔頭人偶，讓樂高陪伴消費者與家人共同拼砌享受家聚歡樂時光。還有兔年特色盒組「31133白兔」，一組可以變出白兔、鳳頭鸚鵡、白海豹3種作品，可盡情發揮創意樂趣。即日起至2月12日，於全台指定店鋪消費滿額1,200元即可獲得樂高「紅包春聯組」、消費滿額2,800元再獲得生肖主題「兔年限定積木組」。 超好玩的「蘿蔔豐年祭」，蘿蔔造型鼓棒非常應景。記者黃筱晴／攝影 「80110新春賀年擺飾」結合2款傳統喜慶賀詞「招財進寶」和「花開富貴」等賀詞迎接財富興旺與幸福的擺設，售價2,599元。記者黃筱晴／攝影 首度曝光樂高認證大師黃彥智為新年活動設計福兔蘿蔔建築裝置、舞台區情境打卡點。記者黃筱晴／攝影 「80111新春花車巡遊」用3輛彩色繽紛花車展開佳節慶典，還有兔年盒組獨有的兔頭人偶藏身其中，售價3,499元。記者黃筱晴／攝影 現場還有樂高達人戚心偉、侯彥所創作的兔年賀歲作品「空中救援機甲-白兔小隊」、「宇宙巨兔」及「Lovely Street」，邀消費者盡情暢玩體驗與拍照打卡一同迎新春。記者黃筱晴／攝影 免費體驗闖關卡就可獲得迷你小兔子，數量有限送完為止。記者黃筱晴／攝影 樂高推出多項新年福兔限定贈禮與消費者一起玉兔迎新春賀新年，成為新春期間出遊不容錯過的樂高打卡點。圖／台灣樂高提供 樂高打造系列闖關活動，邀請消費者拼砌闖關，迎新春過好年。圖／台灣樂高提供 台灣樂高新年活動響應「2023台灣燈會在台北」活動，活動延長至2月19日，營造燈籠步梯、花燈隧道元宵拍照打卡點。圖／台灣樂高提供 完成指定任務可以在許願卡上祈福許下新年願望。記者黃筱晴／攝影 樂高「玩兔sweet」新春拜年趣 ! 打造系列闖關活動，邀請消費者拼砌闖關，並結合數位互動體驗寫下專屬新年願望。圖／台灣樂高提供 首度曝光樂高認證大師黃彥智為新年活動設計福兔蘿蔔建築裝置、舞台區情境打卡點。記者黃筱晴／攝影 樂高打造4.5米高「福兔」打卡裝置、還原新年盒組「80111新春花車巡遊」福兔打鼓場景，及放大30倍的「80110新春賀年擺飾」。圖／台灣樂高提供

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