一舉鴻兔大展！過年就來「好想兔-三星報喜兔吉祥 期間限定店」眾生參拜

每逢農曆過年必走廟，2023年兔年開春必做事項就是要走一趟滿滿年味的「好想兔－三星報喜兔吉祥 期間限定店」沾沾想兔的福氣，平安順遂一整年！超人氣LINE貼圖角色-好想兔於本命年聯手有你共創 有點市團隊，以『傳統廟宇』形式打造迎春快閃場域，要讓所有參觀民眾在濃濃的台式幽默魅力下，來一趟新春兔年兔吉祥之旅；好想兔將化身為台灣宮廟中的各大神明，從指引流年運勢到祈福招財、文昌嘉持、開運報喜無所不包，為所有喜愛好想兔的粉絲們祈求平安一整年！本次快閃活動從1月13日起，於松山文創園區 藝巷空間開放免費參拜，快來「好想兔-三星報喜兔吉祥 期間限定店」，將好想兔賜予的福運通通帶走！

為了讓粉絲們祈福一整年，今年都染上兔年的喜慶，本次快閃店同步推出各項以過年節慶，為此量身訂造的全新好想兔快閃店限定周邊，願今年兔粉們都能兔來運轉！三項主打商品，提前為兔粉報乎你知：可以攜帶美食的好想兔小便當袋 ､ 新年即改善家居風水的好想兔門神駕到門簾､全身上下都金光閃閃的美輪明宏面紙套；同時，u.Design有.設計線上平台將會於1月16日起上架部分限定商品，讓無法親臨現場的民眾，也有機會購買開運好物，求得好運！

好想兔限定主打商品 圖／有你共創提供

五大亮點報吉祥 圖／有你共創提供

今年春節就是要跟好想兔一同慶祝兔年！精采亮點，一次公開！祈求所有的兔粉在春節假期都能五福臨門､鴻兔大展､福兔迎祥！

五大亮點報吉祥 圖／有你共創提供

三星報喜兔吉祥亮點一： 喜氣洋洋合照區

本次分成主殿 ､姊妹殿以及招財殿等三大合照區，讓你與想兔近距離合照，主殿金燦燦的金身好想兔雕像、指引流年運勢的姊妹殿以及閃閃發光的美輪明宏招財殿等，將這份喜氣拍下來，讓你跟不一樣的想兔近距離沾沾兔年的福運。

五大亮點報吉祥 圖／有你共創提供

三星報喜兔吉祥亮點二： 去除霉運互動區

去除晦氣，好運一整年！分別前往文昌殿、濟公殿以及九天殿，文昌想兔加持過的蔥與大蒜讓兔粉聰明滿滿、勝算在握､濟公賤狗的扇子一扇、九天玄女專用拂塵一掃、將所有晦氣掃淨，好運滾滾來，一同前往快閃店與各種神明扮相的想兔互動吧！

五大亮點報吉祥 圖／有你共創提供

三星報喜兔吉祥亮點三： 開運籤詩機

讓佛祖想兔指引你，為你兔年運勢掐指一算，引領你至光明的未來，一抽50元即可獲得佛祖想兔的開導籤詩，運氣爆棚的兔粉們更有機會抽到加持加倍的三款特殊籤詩卡！

五大亮點報吉祥 圖／有你共創提供

三星報喜兔吉祥亮點四： 結緣動畫抽獎台

今年的兔選之人究竟落誰家？兔年最佳手氣測試就靠這款結緣動畫抽獎台！一抽200元，想兔水晶球動畫為你開示今年的運氣，最大獎為「三星報喜兔吉祥快閃限定 - 金身佛祖想兔廟宇組」，究竟你是不是兔選之人！

三星報喜兔吉祥亮點五： 兔年復始發財金

與台北府城隍廟聯名的兔年復始發財金，特地經過廟方加持祈福！超開運發財金，包準你金錢強強滾！凡消費並打卡「好想兔-三星報喜兔吉祥 期間限定店」，即可入手限量8,888份的兔年復始發財金，新的一年三星報喜，讓你兔年整年都吉祥～

【好想兔-三星報喜兔吉祥期間限定店】

參拜日期｜2023/1/13-3/05(除夕1/21休館)

參拜時間｜週一至週五 11:00-18:00/例假日 11:00-19:00

參拜地點｜台北松山文創園區 藝巷空間

廟公單位｜有你共創、謙謙創藝

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