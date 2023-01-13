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燦坤「揚眉兔氣」新春購物節全館8折起 搭節能補助最高再省5,000

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
三星手機及平板指定機型下殺6.9折起。圖／燦坤提供
三星手機及平板指定機型下殺6.9折起。圖／燦坤提供

搭著新春舊換新買氣熱潮，燦坤即日起至1月31日推出「揚眉兔氣」新春購物節，全館指定商品下殺8折起，還有兔年迎新限定「兔錢券」以及「紅包十倍券」現折簡單花，現折現抵無限制，還有獨家3重優惠攻略秘技，讓消費者優惠層層疊加聰明省。

活動期間燦坤實體會員購買指定品牌商品，即享會員促銷價8折起；全館消費滿2,000元即可獲得200元兔錢券（部分商品除外），指定商品還能再享最高面額999元兔錢券，現買現折不用等。指定商品刷指定10家銀行信用卡除了享分歧0利率，還可再送1,001元銀行現折贈品券。即日起至2月8日，使用「紅包十倍券」，憑券全館商品可折抵100元；購買三星、Panasonic、Sony及LG等4大家電品牌指定商品，另可享放大10倍、現折1,000元優惠。除了現買現折，於1月16日前至燦坤全省門市消費滿額，還可獲得超實用3C限量豪禮，包括Panasonic 32L全平面電子式電烤箱、三星27型IPS液晶顯示器，而瑞士頂級衣物護理品牌Laurastar旗下明星單品「IGGI手持汽高壓蒸汽掛燙機」也加入本檔滿額禮，數量有限，要換要快。

而配合政府一級節能補助，燦坤也推出多款熱門冰箱、冷暖空調限時8折起，首推Panasonic 500公升玻璃三門變頻冰箱，原價44,800元，優惠層層加碼最高現省12,680元，再贈總價值超過4,500元的原廠贈品。而Panasonic一對一變頻冷暖空調原價29,300元，會員折扣、銀行回饋、政府補助，再加上原廠加碼送，等於實際不到21,000元即可帶回家。

另外，燦坤線上購物也同步配合推出優惠，活動期間線上購買活動指定品項，除享有會員促銷價外，還可另外再領「兔錢券」直接折抵結帳金額，最高可現折1,099元，限量兌換、送完為止。

燦坤「揚眉兔氣」新春購物節熱門冰洗家電限時8折起。(燦坤提供)圖／燦坤提供
燦坤「揚眉兔氣」新春購物節熱門冰洗家電限時8折起。(燦坤提供)圖／燦坤提供
燦坤「揚眉兔氣」新春購物節買大電視最高現折1.6萬。圖／燦坤提供
燦坤「揚眉兔氣」新春購物節買大電視最高現折1.6萬。圖／燦坤提供
活動期間指定筆電最低享5.3折起。圖／燦坤提供
活動期間指定筆電最低享5.3折起。圖／燦坤提供

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