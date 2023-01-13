健康美麗我都要！超商就買得到「養生解饞零食」TOP10

上班族、學生檔必備！

零食星人看過來～昏昏欲睡的下午，想吃點零食解饞、美麗心情，但又怕胖嗎？其實像是富含可可多酚的黑巧克力、有抗氧化功效的蔓越莓、堅果等超級零食，不僅可以維持健康還能養顏美容，都是相當適合女性吃的好零食。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，最受網友熱議的10大超商就買得到的「健康養顏零食」，辦公室、宿舍都要囤起來，一起做個「愛水又愛呷」的養生美人！

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1.黑巧克力

黑巧克力作為解饞零食排行第一，口感苦中帶微甜，受到許多人年輕女性喜愛。比起一般牛奶巧克力，多了可可多酚成分，且富含鎂、鈣、維生素E、蛋白質等多種營養素，可以幫助降低血壓、抗氧化、抗發炎、養顏美容等好處。

挑選適合的黑巧克力當作甜點，要留意可可多酚在包裝上的含量，不同可可比例的黑巧克力，「可可多酚」含量也會有差異，挑選適合自己吃的黑巧克力，讓你解饞還能顧及健康！

網友分享最喜歡吃黑巧克力的原因，「吃巧克力就是很幸福！」、「黑巧不太甜，當零食超棒」、「其實黑巧克力很健康，適量吃很不錯」、「明治的好吃，外包裝有貼紙寫含可可多酚」、「吃習慣就會覺得嚼起來很香醇」。

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「可可多酚」近期聲量攀升

從「可可多酚」近一年網路聲量趨勢（2021/12/28-2022/12/27）來看，可以發現近半年討論可可多酚的聲量有大幅增加的趨勢。

黑巧克力中所富含的可可多酚，是咖啡的八倍、紅酒的四倍、蘋果的三倍，具有抗肥胖、抗老化、抗發炎、抗氧化的絕佳功能。



其中康是美在臉書貼文中分享「明治CAOAO黑巧克力」含有大量可可多酚，CACAO72%黑巧克力含有每片127毫克可可多酚，吃起來香醇微苦，CACAO95%黑巧克力則含有每片174毫克可可多酚，飽含濃郁可可的苦味，又對身體有不少益處，掀起網路話題。

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「可可多酚」關鍵字雲曝光

從「可可多酚」和「黑巧克力」近一年的熱門關鍵字（2021/12/28-2022/12/27）發現，健康、營養、好處、心血管疾病、發炎、大腦、美容、皮膚等字詞被大量討論。因為國際間發表最新實證研究驗證：最前端的抗氧凍齡妙方，與食用富含可可多酚的高濃度黑巧克力大有關聯，在日本也相當受到矚目。

台北市康研心臟代謝診所院長林俊忠醫師曾分享，可可多酚能帶來抗氧化及調節免疫，也防止記憶退化、延遲衰老及遠離發炎，對人體帶來正向且長遠的影響。

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2.莓果

顏色鮮豔的莓果做為零食不僅解饞，對身體也益處良多，莓果中富含膳食纖維和花青素，有助於對抗身體發炎。製作成莓果乾是日常生活常見的低熱量健康零食，酸甜的滋味又有超高營養價值，受到許多女性喜愛。

其中蔓越莓更是女性的美容聖品，有豐富的維他命C及鐵質等，可以保健照顧女性泌尿道。

經常有許多網友會在社群上分享推薦的莓果類零食：「媽媽常常會去市場買一大包蔓越莓果乾給我和妹妹當零食吃」、「女生多吃蔓越莓」、「莓果加在優格裡超好吃」、「常常不知不覺吃掉一把」。

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3.燕麥脆片

無調味的燕麥不少人會當作減肥主食，雖然健康但當作零嘴的幸福感卻大大降低，如果把燕麥拿去烘烤，製成香脆的燕麥脆片成為許多人的零嘴新選擇！

燕麥脆片的加工方式較健康，吃起來不失滋味，市面上開發出多樣口味的燕麥脆片，像是可可、肉桂、椒鹽等，鹹甜風味都能吃到，更成為團購熱門商品之一。

燕麥是高營養價值的食材，豐富的膳食纖維、維生素B群、鋅、硒，有降低膽固醇、調解免疫功能的功效。

網友提及燕麥脆片的心得：「香氣跟口感都很讚」、「可以看到食材原型很不錯」、「超涮嘴」、「回購了好幾包！」



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4.優格

優格是眾所皆知的健康食品，優格中豐富的益生菌對腸道健康非常有幫助，酸酸甜甜的口味，可以自己添加配料，深受女性青睞。優格可以抗氧化、抗發炎、有助排便、補充鈣質等益處。

質地較堅硬、少糖的希臘式優格蛋白質是一般優格的2倍，鈣質則是一般優格的3倍，更加營養健康，搭配新鮮水果，受到許多人喜愛。

不少網友喜歡將優格當作下午茶甜點，滿足口腹之慾又無負擔，也經常會在社群上分享不同品牌的差異，「福樂的鮮奶優格不會酸」、「希臘式優格好吃」、「好市多的很讚」、「林鳳營奶香濃郁，單吃不會酸澀」。

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5.堅果

許多人喜歡吃堅果養生，因為堅果中的營養十分豐富，吃適量的堅果作為零食解饞相當健康。堅果的纖維和蛋白質含量高，又是優質脂肪，可增加飽腹感，還能控制血糖，抗氧化、抗癌、預防心血管疾病等好處。

經常會有網友在PTT、Dcard上討論各家品牌的堅果更好吃，「家樂福有一款榛果杏仁腰果的不錯」、「好市多有賣萬歲牌有小包裝的」、「萬歲牌的無調味杏仁果很好吃」、「推薦小包裝～可以控制熱量又可以吃到新鮮的堅果」。

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6.蒟蒻、低卡果凍

蒟蒻是一種高纖低卡的食材，可以延緩澱粉消化，延緩血糖上升情形。加工製成甜點，富含膳食纖維，容易有飽足感，對於愛吃零食的女生，低卡果凍是個好選擇。

最近網路上流行起「低卡蒟蒻果凍」話題，不少人會分享低卡蒟蒻品項，因為熱量低口味又豐富，受到許多人歡迎。·不論事上班、上課，當作嘴饞點心都很適合。

網友紛紛推薦愛吃低卡蒟蒻，「盛香珍的零卡果凍小包裝很方便，放在包包想吃就吃」、「超商有賣一款日本的吸吸果凍，卡路里很低，口味又多」。

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7.非油炸蔬果脆片

多吃蔬果有益身體健康，但現代人生活忙碌可能攝取量不夠，想從乾燥蔬果脆片取代日常零食，不過要注意，健康的僅限非油炸蔬果脆片，保留了蔬果本身的膳食纖維，作為零嘴食用對身體較無負擔。低熱量、天然食材製成的非油炸蔬果脆片，成為小資族、辦公室團購的熱門零食之一。

喜愛吃零食的網友分享，「脆脆的蔬果乾吃起來像是洋芋片」、「烘烤的那種蔬菜片其實很好吃」、「不愛吃甜食，乾燥蔬果片偶而吃，解嘴饞很不錯」。

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8.營養棒、蛋白棒

營養棒、蛋白棒有豐富的蛋白質和微量營養素，可以提供充分的飽足感，市面上有多種口味、種類，像是巧克力類、威化餅類、香腸類等各種質地，當作零食吃的同時還可補充營養，超商就能簡單買到，受到年輕人喜愛．

蛋白質助於肌肉建構，對於頭髮、皮膚、指甲健康生長更有益處，不過挑選蛋白棒時要注意成分，低GI的水果營養棒，或糖分比例低，對身體更健康。

許多進行飲食控制的人表示，「想吃零食怕熱量太高可以吃蛋白棒」、「下午餓時吃一小條，沒什麼罪惡感」、「減肥嘴饞來兩口真的很舒壓」。

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image source: Soyjoy大豆營養棒官網

9.有機餅乾

現代人重視食材產地或使用機無污染的原料，吃起來更安心，因此有機餅乾成為許多人解饞點心的首選。有機餅乾使用的有機奶粉、麵粉、不飽和有機油等，讓餅乾散發天然香氣，大人小孩吃都適合。

市面上部分有機餅乾還會添加藜麥，藜麥是零膽固醇的超級食物，有抗氧化、幫助消化、調節血糖平衡等，好處多多。

許多網友會分享各種有機餅乾試吃心得，「生機蘇打餅滿好吃的」、「一般餅乾都偏高油高鹽，有機餅乾是肚子餓的好選擇」、「非油炸很健康」、「吃起來很清爽，嘴饞吃兩片很滿足」。

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10.愛玉凍、仙草凍

愛玉凍、仙草凍冰冰涼涼在夏天相當受到歡迎，特別是現代人崇尚天然食材，市售愛玉凍主要成分就是水、果膠、愛玉酵素和多種水解氨基酸，可以增加飽足感、促進腸胃蠕動，改善便秘，愛玉凍作為零食不僅熱量低還健康。

仙草有調控血壓、清熱、利濕作用，加工成仙草凍富含水溶性纖維，可以增加飽足感，幫助穩定血糖、降血脂。未加糖或少糖的仙草凍及愛玉凍，都是清爽低卡的零食選擇。

常有網友推薦超商的愛玉凍、仙草凍品項，「健康又解饞的好甜品」、「鮮芋仙口感Q彈順口」、「不會有吃甜食的罪惡感」、「優菓甜坊的仙草不甜又好吃」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年12月28日至2022年12月27日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『健康零食』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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