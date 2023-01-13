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100隻妖怪出沒華山 台北遊新亮點！

聯合新聞網／ 聯合數位文創
水木茂老師筆下的妖怪在「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語」經典重現，將利用五感體驗的方式帶你進入妖怪的世界。圖/聯合數位文創 提供
水木茂老師筆下的妖怪在「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語」經典重現，將利用五感體驗的方式帶你進入妖怪的世界。圖/聯合數位文創 提供

睽違10年，鬼太郎終於回來了！回顧2012年「鬼太郎的妖怪樂園」首度訪台，造成華山萬人空巷、排隊人潮綿延數百公尺，台北、台中兩場共締造45萬觀展人潮。2022年適逢鬼太郎作者，人稱日本妖怪博士水木茂老師誕生100周年，鬼太郎將再次進行海外巡展，亞洲首站即選擇重返台灣華山與大家見面！

「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語」妖怪力全面升級，展場內除了還原妖怪場景，更利用大量燈光投影、音效等顛覆五感體驗的剌激感，走入展場就彷彿妖怪在身邊，非常值得進場感受鬼太郎及百妖的魅力。

三創生活會員本次與「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語」特展合作，現持三創生活app即可享購票85折優惠，希望過年期間能匯流三創生活園區及華山1914文創園區人潮，為台北人增加年節出遊的選擇景點。

「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語」於 2022 年 12 月 31日至2023年 4 月 5 日在華山文創園區（臺北市中正區八德路一段1號）展出。購票請上 udn售票網；客服專線請洽02-2649-1689 (每日09:00~18:00)

文創 日本

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