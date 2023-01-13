100隻妖怪出沒華山 台北遊新亮點！

每逢農曆過年必走廟，2023年兔年開春必做事項就是要走一趟滿滿年味的「好想兔－三星報喜兔吉祥 期間限定店」沾沾想兔的福氣，平安順遂一整年！超人氣LINE貼圖角色-好想兔於本命年聯手有你共創 有點市團隊，以『傳統廟宇』形式打造迎春快閃場域，要讓所有參觀民眾在濃濃的台式幽默魅力下，來一趟新春兔年兔吉祥之旅；好想兔將化身為台灣宮廟中的各大神明，從指引流年運勢到祈福招財、文昌嘉持、開運報喜無所不包，為所有喜愛好想兔的粉絲們祈求平安一整年！本次快閃活動從1月13日起，於松山文創園區 藝巷空間開放免費參拜，快來「好想兔-三星報喜兔吉祥 期間限定店」，將好想兔賜予的福運通通帶走！

2023-01-13 15:21