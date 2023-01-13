返鄉走春必看！沉浸式體驗「落日轉運站」高雄駁二盛大演出中

圖／驚喜製造提供

來自台北的體驗設計團隊驚喜製造，此次攜手聯合數位文創於高雄駁二推出全新作品「落日轉運站」，開幕至今 2 個月，除了高雄在地人前往體驗，還有特地遠從台北南下的客人，準備一口氣刷完多條劇情支線，連帶在各大社群掀起一波討論，網友們紛紛表示「夜晚的落日真的好好拍，剪影感太唯美！」、「第一次接觸沉浸式體驗，細節做得好真實太超值了」、「體驗結束後，還能在旁邊喝啤酒休息超舒適」、「在台北就體驗過微醺大飯店，這次的微醺列車也沒讓我失望」。

「落日轉運站」展期將持續到 2023 年 4 月，隨著過年春節假期將近，趁著此次返鄉前往高雄駁二體驗，也是熱門的走春景點之一。若有計畫前往體驗，建議提前購票，才不會到場撲了空，好好利用歲末時間與親朋好友留下難得回憶吧！

「落日轉運站」三大亮點：好喝好玩還很好拍

驚喜製造最新沉浸式體驗，讓你宛如置身奇幻異世界

「落日轉運站」開幕後即好評如潮，吃、喝、玩、拍一站式體驗皆幫大家規劃好了！

不僅一次推出兩項沉浸式體驗作品，同時更在駁二蓬萊倉庫現場打造超酷打卡休憩區，並與金色三麥聯名合作，推出限量落日啤酒。

亮點一：兩項沉浸式作品，讓你感官大開

此次從轉運樞紐的概念出發，帶來兩項交通工具為主題的沉浸式體驗作品，包含「微醺列車 The Great Tipsy : Bon Voyage」，以及英國倫敦團隊的「FLIGHT 無光飛航」。準備顛覆你的想像，進入奇幻異世界。

圖／驚喜製造提供

「微醺列車」製作規格再突破：大玩車廂空間與神秘暗門

不同角色、多重結局，待你踏上列車拼湊真實樣貌

60 分鐘沉浸式體驗 x 6 種不同結局 x 4位角色演員 x 1 杯微醺調飲

驚喜製造曾於 2020 年與高雄電影節協力推出「微醺列車」，並在短短五天內交出完售千張票券的好成績。而此次的「微醺列車」雖為同名作品，但其中的角色劇情與空間氛圍都截然不同，體驗改版再升級。不僅在空間設計上顛覆人們的認知，每個看似普通的牆面、窗戶、掛畫......，都有可能是奇幻空間的入口。同時，在劇情設計上也有所突破，結局將透過觀眾們的選擇來決定。過程中你將飲用一杯微醺特調，在微醺之際，關於這台列車與角色們的秘密，一切都將逐漸清晰。

圖／驚喜製造提供

「FLIGHT 無光飛航」英國團隊製作：巡演多國首次降落台灣

戴上耳機置身於黑暗中，你將如何區分真實？

30 分鐘無光聲音沉浸體驗 x 30 位陌生旅客共同飛行 x 無數個內心掙扎與選擇

驚喜製造首次引進由英國團隊 DARKFIELD 所創作的「FLIGHT 無光飛航」，這項經典作品曾於倫敦、墨爾本、首爾、紐約、上海多國巡演，累積無數觀眾好評。

「FLIGHT 無光飛航」在空間設計上還原真實機艙，使用實際飛機零件，如飛機座椅、行李艙等，並透過機艙地板結合氣動裝置技術處理，模擬出飛行時的體感。每位旅客也都將配戴 360 度環繞耳機，透過細膩的聲音設計，創造遠近細節的空間感，宛如真人在耳邊說話，尤其在無光環境中，所有感官將變得更加敏銳。

亮點二：打造戶外休憩區，神秘售票亭成熱門打卡點

2023 年最新打卡點就在高雄駁二蓬萊倉庫！「日不落裝置」一到夜晚即點亮，宛如時間停留在落日時分，民眾們只要站在落日前，透過調整相機光線亮度，手機也能輕易拍出唯美剪影感，目前已成為許多情侶、網美、朋友們來到駁二的必拍點。除此之外，還有獨家設計打造的售票亭，外觀融入交通元素巧思，好比實際身處於候車亭般真實且富有神秘感。

圖／驚喜製造提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

亮點三：限量落日啤酒與專屬徽章，只在現場買得到

落日啤酒不僅好喝還好拍！「落日轉運站」與金色三麥獨家聯名合作推出限量落日啤酒，特選蜂蜜桂花釀口味，入口可以嘗到桂花清爽的甜味，並夾帶著微酸的口感，顛覆你對啤酒苦澀的印象。在酒標設計上也富有巧思，當酒瓶放正時為落日，酒瓶反過來則為日出，高質感酒標設計非常值得收藏。同時，這次還特製極少量的落日徽章，除了現場體驗不同作品，結束後還能把落日轉運站帶回家。。

多項住宿交通優惠進行中！來趟高雄小旅行吧！

此次「落日轉運站」與多個旅宿品牌合作，如 AsiaYo、KKday，以及在地旅宿夥伴——城市商旅、承億酒店合作，推出交通、住宿、高鐵聯票等優惠供你自由選擇，在享受體驗作品的同時，也可以用最划算且優惠的價格，為自己安排趟高雄小旅行。「落日轉運站」演出時間至2023年4月，高雄期間限定，千萬別錯過！

「落日轉運站 Sunset Terminal」

活動日期｜2022.11.10~2023.4.16

活動地點｜駁二藝術特區蓬萊區B10倉庫

購票連結｜ https://utm.to/4j7ceu

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

商品推薦