佛光山平安燈法會22日登場 多道「必吃美食」饕客狂推
一年一度「佛光山春節平安燈法會」在1月22日至2月19日展開。佛光山占地廣，往年盛大、宏偉的花燈展示與燈光秀，都吸引大批民眾前往。今年除了豐富的兔兔主題燈，還結合科技打造裸眼3D劇場及AR噴漆藝術擴增實境；賞燈之餘，佛光山也推薦幾道「必吃美食」供饕客享用。
佛光山表示，目前佛光大道、成佛大道等的燈會布置都已完成，曼陀羅園11米高的主燈「鳳凰展翅呈吉祥」象徵國泰民安，民眾可以合照打卡為今年祈福；成佛大道2隻7米高的充氣富樂兔、吉祥兔，呼應兔年，可愛外型迎接遊客賞燈。
除了看點滿滿的燈會，佛光山也推薦多款受饕客歡迎的美食，賞燈之餘可以走進禮敬大廳2樓百味軒，以及雙閣樓滴水坊、佛光一滴等餐廳，體驗佛光山才有的美味。
佛館禮敬大廳滴水坊「皇帝豆麵」，是星雲大師推崇的簡食代表，麵點以大師的家鄉特色，揚州煨麵技法烹調，結合當令皇帝豆，單純食材料理鮮甜濃郁滋味。
禮敬大廳滴水坊「胡椒麵」被視為海線美食，人氣不輸皇帝豆麵，黑胡椒的辛香搭配巴西蘑菇，摻入香菇清甜熬成湯底，加上口感獨特的細麵，清新帶點微辣，每一口都是暖意，網友給予極高評價。
雙閣樓滴水坊以台灣小吃聞名，紅燒麵、炒麵、炒飯、香椿抓餅，以及各式小菜，CP值高，受遊客喜愛。尤其表皮酥脆又富有嚼勁的「香椿抓餅」，口感、滋味讓它名列菜單熱門品項。
除了麵食，滴水坊也有茄醬飯、佛光一滴有咖哩飯，都加入主廚的特調香料；濃郁的薑黃咖哩，不僅滋味好，也是保健美食。
飯後甜點可選雙閣樓滴水坊「特調愛玉」，清透愛玉富含果膠，淋上解膩檸檬汁，清新爽口。
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