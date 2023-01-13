過年大紅色怎麼穿才不土？鄭秀妍、温貞菱等女星曝祕技
過年習俗穿新衣，充滿喜氣的紅色在傳統上象徵吉祥，是春節期間走春首選。不過這種傳統色要如何能穿得時髦不俗氣？不妨向時尚品味備受肯定的明星達人借鏡。韓國女星鄭秀妍（JESSICA）是精品寵兒，在春節前搶先穿上范倫鐵諾（Valentino）全新Rosso紅新春系列，結合Valentino品牌代表色和喜慶傳統的紅，外套和經典尖頭平底皮鞋裝飾辨識度極高的鉚釘金屬，手拎大紅色VLogo包，搭配率性的牛仔褲，完美示範如何略帶休閒氣息又不顯隨便走春拜訪親友。
而同樣以紅色搭配牛仔褲的台灣女星謝欣穎，則是以水洗色淺的牛仔褲搭搭配紅色V標誌印花襯衫與經典紅色Locò包，以一頭捲髮詮釋出令人驚喜的復古俏麗感。Valentino的本季滿版的V標誌無疑是為紅色賦予創新變化與時尚魅力的活潑設計，新生代演員林映唯和KOL許路兒都換上滿版印花洋裝，手拎呼應系列設計的水桶包與Locò包，一身喜氣又洋溢脫俗的都會氣息。
大膽一點，不妨嘗試一身紅，其實只要版型和材質對了，絕對不會顯德太過傳統。演技派女星楊謹華以ROSSO紅短洋裝「小紅洋裝」搭配系列中紅色水筒包，展現優雅韻味，氣質女星温貞菱則是以亮紅色的雙排扣大衣和短褲露出長腿，搭配金色V標誌，喜氣也時髦。女星Twins蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）則是一人紅、一人滿版logo，示範最佳春節閨密裝。
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