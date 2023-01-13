康康出道25週年！喜宣布5月27日、6月3日開個唱

康康（康晋榮）今年（2023）出道滿25年，於1月11日開記者會宣布5月27日（六）於高雄流行音樂中心及6月3日（六）於台北流行音樂中心舉辦「2023《百味人生》百變康康巡迴演唱會」。康康有鑒於2年多的疫情讓大家生活步調改變，他決定「把握當下」在2022年12月29日發行全新專輯《百味人生》，並以與專輯同名於2023年夏舉辦兩場個唱，為歌迷娓娓道來自己出道以來的嚐遍酸甜苦辣的「百味人生」，是送給粉絲也送給自己出道25週年的禮物，演唱會在1月13日中午於 udn售票網 開始售票。

康康透露演唱會將規劃模仿、變裝等橋段，更自曝最近為了演唱會開始練習跳舞，發下宏願：「希望能在演唱會上當一個唱跳歌手！」這次首站上北高流開唱，無論人數、場地都創下康康出道以來辦演唱會「之最」，但康康表示他在疫情期間養成固定的運動習慣，「我每天都會維持跑步三十分鐘，偶爾替換游泳三十分鐘。」不怕挑戰大場地，「期待鄉親父老、嬸仔婆婆都能逗陣來聽，希望未來還能挑戰五千、六千甚至七千人的場地！」

康康1月11日開記者會喜宣布5月27日、6月3日開個人演唱會，以放天燈為啟售儀式，預祝演唱會大賣。圖/聯合數位文創 提供

這次與專輯同名的演唱會「百味人生」也成了未來演唱會呈現的最大主軸，康康透露演唱會「2023《百味人生》百變康康巡迴演唱會」，除了將發揮「國台語雙聲道」演唱功力詮釋他的新歌及經典外，也將翻唱其他人專輯的好歌。主持、模仿、脫口秀都難不倒他的康康，誓言這次透過演唱會展現百變全才的舞台魅力，他表示：「連同這張《百味人生》，我出道以來總共發了12張專輯，也剛好結婚 12年，這一路走來就如同我們人生一樣，喜怒哀樂、酸甜苦辣，最後走入生老病死。我將透過歌曲跟模仿秀帶領大家一同體會人生滋味。」至於演唱會嘉賓將邀請誰，康康先保留伏筆先不公布，請歌迷朋友可以期待一下。

5月27日當天是康康與夫人結婚12週年紀念日，隔天5月28日又是自己及兒子生日，讓5月27日高流開唱別具意義，他透露高流場將邀請六對同樣這天結婚的佳偶免費來看演唱會，並演唱新專輯「幸福一百年」共享12週年喜悅，讓現場充滿粉紅泡泡的幸福氛圍！而台北場康康則想當「情歌邱比特」幫大家求婚，他笑說：「看有沒有人要求婚，我可以唱歌幫推！」

「2023《百味人生》百變康康巡迴演唱會」由聯合數位文創主辦，2023年5月27日於高雄流行音樂中心開唱，6月3日移師台北流行音樂中心。1月13日中午十二點 udn售票網 早鳥獨家開賣，購票享最低88折起。客服專線：(02) 2649-1688（每日09:00-18:00）。

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