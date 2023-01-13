超可愛小兔子報到！萌兔輕奢上身開春沾喜氣

2023癸卯金兔年，收一隻可愛的兔子造型首飾戴在身上，開運又開運。法國時尚飾品品牌蕾娜海（Les Néréides）為迎接與慶祝癸卯金兔年來到，特別設計推出兔年生肖系列項鍊，以精湛的琺瑯工藝與獨特調色技術，打造金耳毛絨可愛小白兔鍊飾，全台僅限量30件。

法國亞歷山卓髮飾（Alexandre de Paris，簡稱ADP）則是以應景且限量的迎春玉兔與象徵吉祥華貴的燦爛鳳凰髮飾迎接金兔年到來，以高飽和度的紅與金色調注入蓬勃朝氣，讓走春拜年的裝扮洋溢歡樂與喜氣。仕女夾與豆扣夾上的鮮紅小兔子，身上點綴金色梅花圖案，優雅中帶點Q萌感；同時推出的燦爛鳳凰豆扣夾綴滿金、白或紅色施華洛世奇水晶、鉚釘與淡金色施華洛世奇珍珠，展翅翱翔的鳳凰是古代傳說中的百鳥之王，象徵吉祥和諧，很適合於年節配戴。兩款髮飾均採用延展性高、不易脆裂的頂級醋酸纖維製成。

來自丹麥的Pandora，金兔年生肖串飾為一隻象徵和平、優雅和幸運的兔子：立體的925純銀兔子鍍上華麗貴氣的14k玫瑰金，捧着一顆紅色心形人造水晶、雙眼為粉紅色人造水晶，為新一年 造型添上活潑生氣。除了兔子串飾，還有因應節日麻將六筒、六索、六萬三重吊飾、寫著 「富」的紅包吊飾、金銀雙色「福」 字旋轉吊飾、以及鑲嵌紅色水晶的925銀煙花爆竹手鍊，吊飾可搭配平安結T字釦蛇形手練，保平安如意又發財。

奧地利水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）Zodiac Rabbit系列融合SWAROVSKI水晶珍珠與密鑲SWAROVSKI水晶的白兔和胡蘿蔔，打造靈動可愛的項鍊及手鍊；不對稱的耳環則以梨形透明SWAROVSKI水晶耳釘搭配可拆卸胡蘿蔔吊墜，Alea系列則巧妙地將麻將的發財、紅中、一筒等具有吉祥象徵的牌融入設計，並推出紅色天鵝版版的經典天鵝Iconic Swan項鍊手鍊，獻上璀璨祝福。 施華洛世奇Zodiac Rabbit手鍊，4,250元。圖／施華洛世奇提供 Alexandre de Paris迎春玉兔仕女夾，3,600元。圖／亞歷山卓髮飾提供 Pandora Moments鍍14k玫瑰金兔年生肖串飾，2,880元。圖／Pandora提供 Pandora推出吉祥金兔、麻將等各種春節圖案的新春系列。圖／Pandora提供 施華洛世奇Zodiac Rabbit系列。圖／施華洛世奇提供 以各種可愛討喜的兔子造型飾品迎接兔年。圖／Pandora、惇聚國際提供 Alexandre de Paris迎春玉兔豆扣夾左側款， 亦提供右側款，2,500元。圖／亞歷山卓髮飾提供 Les Néréides兔年生肖系列項鍊，3,800元。圖／惇聚國際提供 施華洛世奇Zodiac Rabbit 水滴形耳環，3,850元。圖／施華洛世奇提供

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