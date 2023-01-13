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海生館全新打造深海水域區 新春揭浮游生物神秘面紗

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東海生館全新打造深海水域區本月20日推出「微光漂流」沉浸式投影互動體驗，透過光影裝置帶民眾展開一場深海浪漫之旅。圖／海生館提供
屏東海生館全新打造深海水域區本月20日推出「微光漂流」沉浸式投影互動體驗，透過光影裝置帶民眾展開一場深海浪漫之旅。圖／海生館提供

浩瀚海洋中孕育著無數生命，其中有群體型微小到肉眼難見的浮游生物在深海中漂流著，有些散發著微光，牠們是海洋生物重要食物來源，更肩負海洋生態循環的重責大任；屏東海生館全新打造深海水域區本月20日推出「微光漂流」沉浸式投影互動體驗，現場並有行動顯微鏡，以虛實展示多樣的浮游生物，透過光影裝置帶民眾展開深海浪漫之旅。

海生館經營團隊海景公司企劃部經理毛智瑋說，海生館致力提供民眾海洋保育觀念，透過多元展示與深度體驗，讓民眾獲取更多海洋生物知識，並了解保護海洋環境重要性，世界水域館的深海水域區，採用虛擬實境數位科搜技術，呈現深海特殊的生態景觀，帶民眾一覽海洋多元樣貌。

他說，今年在全新打造深海水域浮游生物及發光生物區，推出「微光漂流」沉浸式投影互動體驗，透過光影交感，將深海中肉眼難以辨識的浮游生物帶到民眾眼前，呈現宛如萬花筒般的奇幻世界民眾踏入展區後，可跟著周遭一個個光點慢慢潛入深海中，以獨特微觀的視角與微小的浮游生物互動，

他說，民眾除可親眼看見平常難以接觸到的頭盔水母從身邊游過，更可發現多種發光的浮游生物透著微光點亮漆黑深海，絢麗的視覺效果讓遊客彷彿置身浪漫的微光深海世界，當行走於展區時，腳下光點亦會產生互動效果，可感受浮游生物環繞的神奇感受，奇幻又變化多端的沉浸式體驗。

館方1月20日至2月28日攜手行動顯微鏡uHandy，民眾可透過體積超小、攜帶輕便的行動顯微鏡，觀察浮游生物們悠游的模樣和鮮為人知的美貌，包含豐年蝦、橈腳類、水母碟狀體與枝足水母等，鼓勵親子共學，一同感受新奇趣味的體驗； 1月20日起也推出新春限時滿額贈與集點活動，凡達成指定任務可獲超萌新春貼紙或限量微光漂流資料夾。

屏東海生館全新打造深海水域區本月20日推出「微光漂流」沉浸式投影互動體驗，透過光影裝置帶民眾展開一場深海浪漫之旅。圖／海生館提供
屏東海生館全新打造深海水域區本月20日推出「微光漂流」沉浸式投影互動體驗，透過光影裝置帶民眾展開一場深海浪漫之旅。圖／海生館提供
屏東海生館全新打造深海水域區本月20日推出「微光漂流」沉浸式投影互動體驗，透過光影裝置帶民眾展開一場深海浪漫之旅。圖／海生館提供
屏東海生館全新打造深海水域區本月20日推出「微光漂流」沉浸式投影互動體驗，透過光影裝置帶民眾展開一場深海浪漫之旅。圖／海生館提供
屏東海生館全新打造深海水域區本月20日推出「微光漂流」沉浸式投影互動體驗，透過光影裝置帶民眾展開一場深海浪漫之旅。圖／海生館提供
屏東海生館全新打造深海水域區本月20日推出「微光漂流」沉浸式投影互動體驗，透過光影裝置帶民眾展開一場深海浪漫之旅。圖／海生館提供

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