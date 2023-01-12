過年吃壽司！爭鮮「團圓飯外帶盒」鮭魚、干貝都吃得到

農曆新年將至，爭鮮餐飲今年集結旗下所有品牌，推出應景的新年菜單，還有各具特色的年節餐盒，讓民眾在家也能輕鬆享用，另外還有刮刮卡、app點數等回饋方案，讓民眾的團圓飯帶來不同的生鮮滋味。

「爭鮮迴轉壽司」新版的菜單，推出以半切橘子灑上砂糖後炙烤的「焦糖柑橘」，另外還有「柑橘櫻桃鴨」、「蟹絲沙拉鮭魚」、「松露干貝翼板牛」與「乳酪煙燻赤蝦」、「松露塔塔烏魚子握手卷」等品項，每盤30～60元不等。「爭鮮PLUS」則推出「松露燻鮭乳酪赤蝦」、「白醬煙燻牛培根」、「黃金鮭魚薯條」等品項，每份30～100元不等。「定食8」則是新推出「極鮮六品湯泡飯」等產品；「MAGiC TOUCH」以御節料理的精神，推出「櫻花鰤魚凍握」、「桔香燒烤明太子」等新品，各有不同特色。

針對民眾在家團聚的需求，爭鮮旗下4個品牌也推出特色年節餐盒。爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS共同主推「鴻兔大展壽司餐盒」、「鴻鮮6品生魚片」及「金橘半月燒」3種外帶餐盒，售價各為800、520、160元，現已開放預購，1月16日至23日正式販售，預購任一組合，再加送「芒果布丁」2個。

「爭鮮gogo」自即日起至1月29日先推出「鮭魚鮮蝦宴」，內含鮭魚、焦糖鮭魚肚、炙香蔥花赤蝦和蟹絲沙拉大蝦握壽司，每份300元；1月16日至2月5日則有「鮮貝盛」登場，有鮭魚、鮪魚、干貝、鮭魚卵，還有北海道生食級干貝，每份200元。「MAGiC TOUCH」推出適合6～8人享用的餐盒，「盈鮮圓滿宴」以鮭魚、開背赤蝦、南方黑鮪等食材為主，一次享受9款海鮮壽司，每組1,180元；「七品刺身宴」則選用鮭魚、甜蝦、干貝等7款刺身，每組460元。1月9日至1月15日預購「盈鮮圓滿宴」或2款合購，即贈清茶盒2盒。

年節期間於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、定食8、爭鮮gogo門市，可以用15元限量加購「開運暖暖包」1包，爭鮮APP會員獨享以50點免費兌換3包，MAGiC TOUCH則為消費滿額參加店內遊戲贈獎。此外，定食8、MAGiC TOUCH及樂鮮各有用餐消費滿額贈刮刮樂，中獎率100%，有機會獲得萬元超值禮券、MAGiC TOUCH三千元餐券、樂鮮豪華刺身特盛半價優惠等贈禮。 MAGiC TOUCH推出2款年節餐盒，各為460、1,180元。圖／爭鮮提供 爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS推出3款年節餐盒，每組160～800元。

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