絕美高級訂製服夢幻殿堂登台北101！DIOR旗艦店開幕

高級訂製服是法國皇室開啟的傳統，而命中注定成為高級訂製服傳奇的Christian Dior，則是將這項傳統提升至全新層次的開創者。Dior於台北101全新開幕的兩層樓旗艦店，可能是我們可以最親近這項藝術文化的最新地標。

共約900平方公尺的購物空間耗時7個月時間打造，猶如踏進一間寬敞明亮的法式公寓，氛圍讓人想起自1946年起見證法國高級訂製時裝演化的Dior蒙田大道30號總店。除了展售男女時裝配件、珠寶腕表、還有專屬的高級訂製香氛區與珍稀皮革展間，以及首度於台灣呈現的家飾系列（Dior Maison essential）。適逢農曆新年將至，出自義大利藝術家Pietro Ruffo筆尖下所詮釋的癸卯年生肖水兔©粉紅色系Lady Dior包，則是誌慶重新開幕的台北101獨家商品。

●裝潢細節全是高級訂製服工藝！家飾系列首度登台

適逢Dior進駐台北101滿10年，全新風貌的旗艦店，外牆以蘊含品牌寓意的立體背光籐格紋妝點而成，木鑲地板讓想起金碧輝煌的凡爾賽宮，金色的視覺基調除了是品牌代表色，也是Dior法文名稱蘊藏的符碼「Or」。每個展間的壁面都在和諧統一的色調中，以不同的紋理圖紋營造出區隔，牆面裝飾的圖案都源自於不同高級訂製服面料和工藝，彷彿被這些珍貴的布料悉心圍裹其中。

經過女士配件區，店舖中央隔間展售的是首度引進台灣的家飾系列，精美細緻的餐瓷與織品，裝飾品牌代表性的法式印花圖騰（toile de jouy），是由當今創意總監Maria Grazia Chiuri重新詮釋過的18世紀法國皇室銅板印花圖紋。走到底則是比照巴黎全新的蒙田大道30號總店打造的旋轉樓梯，流暢的曲線猶如高訂訂製服的裙擺，整面的胚衣牆展示由高級訂製工坊一針一線縫製的純白胚布，彰顯品牌的美學工藝核心。

●以KIM JONES品味打造的男士展間

五樓的除了男女裝空間，還設有珠寶區與珍稀皮革區。珠寶腕表區的天花板垂墜一片片的水晶玻璃，折射的光芒與寶石璀璨切面相呼應，高級珠寶沙龍裏裝飾藝術家Valeria Nascimento的陶瓷浮雕花園，與Victoire de Castellane以寶石盛開的繽紛相呼應。接待貴賓的女更衣室壁面則是以往法國皇后專屬的粉紅花卉圖案布料「約衣布」，散發高貴典雅而舒適的氣息。

旗艦店內的男裝與配件展區，均以當今男裝創意總監Kim Jones引領時尚潮流的優異品味打造，以各式深淺的藍色組成主要視覺基調，擺設桌椅均以其所喜好的石、木等大自然素材製作搭配仿羊毛與皮革紋飾牆面。除了全台最大的試鞋空間，四樓還有專為男士打造的皮件區；五樓的男裝區更以蘇格蘭藝術家Peter Seal拼接布材抽象畫作映襯Kim Jones的設計。本季與客座設計師（Guest Designer）Eli Russell Linnetz合作的ERL男裝系列，展間更從法國運來一輛一比一尺寸粉紅骨董車雕塑，成為店中一大吸睛亮點。 由創意總監Kim Jones攜手Guest Designer ERL打造的Dior 2023春季男裝系列。圖／Dior提供 Toile de Jouy藍色法式印花餐瓷，3,800元。圖／Dior提供 全台最大試鞋區，金色壁面裝飾象徵不同高級訂製服面料與工藝。圖／Dior提供 Dior D-Lite牛仔藍色多色魔幻花園刺繡中型提包，14萬5,000元。圖／Dior提供 Toile de Jouy灰色法式印花圓背椅，12萬0,000元。圖／Dior提供 由創意總監Kim Jones攜手Guest Designer ERL打造的Dior 2023春季男裝系列。圖／Dior提供 D-Racer白色小牛皮彈性帶低筒靴，46,000元。圖／Dior提供 整體空間營造出猶如巴黎公寓的高雅舒適氛圍。圖／Dior提供 台北101旗艦店開幕限定Lady Dior 淡粉色魔幻花園小牛皮中型提包，23萬元。圖／Dior提供 男裝展間的剪影抽象畫作是來自於蘇格蘭藝術家Peter Seal的創作。圖／Dior提供 一路延展至五樓的旋轉樓梯，是以巴黎全新的30號蒙田大道總店為靈感，牆面展示彰顯品牌底蘊的高級訂製工坊純白胚布。圖／Dior提供 Toile de Jouy紅色法式印花茶杯，6,000元。圖／Dior提供 Dior 2023春季男裝設計，向加州的生活藝術 (Art de vivre) 及蓬勃發展的滑板文化致敬。圖／Dior提供 Dior 2023春季男裝設計，向加州的生活藝術 (Art de vivre) 及蓬勃發展的滑板文化致敬。圖／Dior提供 J'adior裸色平底鞋，31,000元。圖／Dior提供 男裝區以創意總監Kim Jones喜愛的藍色為主要視覺。圖／Dior提供 寶腕表區的天花板垂墜片片水晶玻璃，與寶石相輝映。圖／Dior提供 Dioract黑色小羊皮茸毛涼鞋，39,000元。圖／Dior提供 Dior Book Tote米黑色巴洛克式刺繡大型托特包，11萬5,000元。圖／Dior提供 秋米色籐格紋馬克杯（一組二入） ，16,000元。圖／Dior提供 高級珠寶沙龍內的牆上是藝術家Valeria Nascimento的陶瓷藝術品。圖／Dior提供 D-Grace芭蕾玫瑰刺繡芭蕾舞鞋，43,000元。圖／Dior提供 首度引進台灣的家飾系列。圖／Dior提供 一路延展至五樓的旋轉樓梯，是以巴黎全新的30號蒙田大道總店為靈感，牆面展示彰顯品牌底蘊的高級訂製工坊純白胚布。圖／Dior提供 旗艦店外牆裝飾蘊含品牌寓意的立體背光籐格紋。圖／Dior提供 Toile de Jouy藍色法式印花瓷碗，16,000元。圖／Dior提供 延迴旋樓梯到五樓，比照巴黎總店，展示高級訂製服胚衣牆。圖／Dior提供

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