絕美高級訂製服夢幻殿堂登台北101！DIOR旗艦店開幕
高級訂製服是法國皇室開啟的傳統，而命中注定成為高級訂製服傳奇的Christian Dior，則是將這項傳統提升至全新層次的開創者。Dior於台北101全新開幕的兩層樓旗艦店，可能是我們可以最親近這項藝術文化的最新地標。
共約900平方公尺的購物空間耗時7個月時間打造，猶如踏進一間寬敞明亮的法式公寓，氛圍讓人想起自1946年起見證法國高級訂製時裝演化的Dior蒙田大道30號總店。除了展售男女時裝配件、珠寶腕表、還有專屬的高級訂製香氛區與珍稀皮革展間，以及首度於台灣呈現的家飾系列（Dior Maison essential）。適逢農曆新年將至，出自義大利藝術家Pietro Ruffo筆尖下所詮釋的癸卯年生肖水兔©粉紅色系Lady Dior包，則是誌慶重新開幕的台北101獨家商品。
●裝潢細節全是高級訂製服工藝！家飾系列首度登台
適逢Dior進駐台北101滿10年，全新風貌的旗艦店，外牆以蘊含品牌寓意的立體背光籐格紋妝點而成，木鑲地板讓想起金碧輝煌的凡爾賽宮，金色的視覺基調除了是品牌代表色，也是Dior法文名稱蘊藏的符碼「Or」。每個展間的壁面都在和諧統一的色調中，以不同的紋理圖紋營造出區隔，牆面裝飾的圖案都源自於不同高級訂製服面料和工藝，彷彿被這些珍貴的布料悉心圍裹其中。
經過女士配件區，店舖中央隔間展售的是首度引進台灣的家飾系列，精美細緻的餐瓷與織品，裝飾品牌代表性的法式印花圖騰（toile de jouy），是由當今創意總監Maria Grazia Chiuri重新詮釋過的18世紀法國皇室銅板印花圖紋。走到底則是比照巴黎全新的蒙田大道30號總店打造的旋轉樓梯，流暢的曲線猶如高訂訂製服的裙擺，整面的胚衣牆展示由高級訂製工坊一針一線縫製的純白胚布，彰顯品牌的美學工藝核心。
●以KIM JONES品味打造的男士展間
五樓的除了男女裝空間，還設有珠寶區與珍稀皮革區。珠寶腕表區的天花板垂墜一片片的水晶玻璃，折射的光芒與寶石璀璨切面相呼應，高級珠寶沙龍裏裝飾藝術家Valeria Nascimento的陶瓷浮雕花園，與Victoire de Castellane以寶石盛開的繽紛相呼應。接待貴賓的女更衣室壁面則是以往法國皇后專屬的粉紅花卉圖案布料「約衣布」，散發高貴典雅而舒適的氣息。
旗艦店內的男裝與配件展區，均以當今男裝創意總監Kim Jones引領時尚潮流的優異品味打造，以各式深淺的藍色組成主要視覺基調，擺設桌椅均以其所喜好的石、木等大自然素材製作搭配仿羊毛與皮革紋飾牆面。除了全台最大的試鞋空間，四樓還有專為男士打造的皮件區；五樓的男裝區更以蘇格蘭藝術家Peter Seal拼接布材抽象畫作映襯Kim Jones的設計。本季與客座設計師（Guest Designer）Eli Russell Linnetz合作的ERL男裝系列，展間更從法國運來一輛一比一尺寸粉紅骨董車雕塑，成為店中一大吸睛亮點。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言