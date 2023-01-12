年菜變身！漢堡王推「糖醋魚堡」 只賣43天

新年的腳步即將到來，漢堡王以「年年有餘」的概念，期間限定推出「吉祥雙喜糖醋魚堡」，至於肯德基則是打造了「濃醇金燦可可蛋撻」，為新年帶來不同的香甜體驗。

漢堡王今年將年菜「糖醋魚」變身，化身成為「吉祥雙喜糖醋魚堡」，選用雙層遠洋阿拉斯加鱈魚魚排為主角，酥炸至黃金色澤，再搭配獨家正宗中式糖醋醬汁、起士片，創造出酸甜兼具的爽口海味，單點119元，套餐164元。僅限於2023年1月17日 ~2月28日供應。

肯德基自即日起至2023年2月20日期間，限時販售充滿春節氣息的「肯德基濃醇金燦可可蛋撻禮盒」，內含6顆濃醇金燦可可蛋撻，以奶蛋內餡包裹香甜黑可可，上層淋上香甜可可醬與灑上黑巧可可杏仁酥餅、金色砂糖妝點，有著甘甜濃郁的滋味，每盒售價282元，單顆52元。另有雙口味的「雙色蛋撻禮盒」可以選擇。

即日起至1月31日期間，「PK 雙饗卡」APP 再加碼兔年開春限定「PK好運一把抓」，每天可抽優惠券、中獎率100%。另外還有會員額外點數、新會員好禮包等不同方案。 肯德基推出「濃醇金燦可可蛋撻」，每盒282元。圖/肯德基提供

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