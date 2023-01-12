五星飯店呷「酒家菜」！台北遠東Café 經典台菜上桌

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聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
酒家菜必點「魷魚螺肉蒜」。圖／台北遠東提供
酒家菜必點「魷魚螺肉蒜」。圖／台北遠東提供

元月新年伊始，下周又將迎來熱鬧的團圓年節，台北遠東香格里拉遠東Café自助餐廳即日起至3月2日，推出期間限定「寶島好食節」台灣美食活動，由主廚黃仁人精選台灣各地經典料理，囊括酒家名菜、節慶佳餚與地方小吃，在各主題餐檯展演特色台菜，包括鮮鱸五柳枝、魷魚螺肉蒜、封肉藻翅、鯧魚芋頭米粉、馬祖老酒蛋麵線、甕窯雞、紫蘇蚵嗲等，以一道道熟悉又令人懷念的古早味，一解思鄉情懷。

這也是台北遠東香格里拉首度以「台灣味」主題，於遠東Café自助餐廳推出「寶島好食節」。以台南人辦桌名菜「五柳枝」來說，主廚選用新鮮鱸魚，代替刺多的虱目魚，將鮮魚炸至外酥內嫩，再調製五柳芡汁淋在魚身，五顏六色的燴料，魚身吸飽了酸甜湯汁，軟嫩中帶著料絲的爽脆口感，視覺與味覺雙滿足。

酒家菜必點的「魷魚螺肉蒜」，也是現今最知名的老台菜，主廚起鍋燒油，將泡發的魷魚和香菇、用米酒泡過的開陽與蒜白爆香，加入罐頭螺肉、罐頭湯汁和雞高湯以文火慢燉，最後加入蒜苗、紹興酒與胡椒粉調味提鮮，甘美鹹香誘人。

看似簡單，卻是被稱作「餐檯必點」的鯧魚芋頭米粉，也是必吃的經典台味老菜，煎炸至金黃色的鯧魚肉片放入熬煮多時的大骨高湯中，香氣豐潤的細嫩魚肉、加上蒜苗、芋頭、芹菜、蛋酥等各式配料，軟香的芋頭尤為畫龍點睛。

「馬祖老酒蛋麵線」也飛進本島，選用經歲月淬鍊的陳年馬祖老酒，帶著獨特的紅麴香，融入湯中再配搭麻油煎蛋，完全撫平鄉愁。

至於主廚特製敲鑼限定料理「甕窯雞」，主廚先以台式秘製醃料醃製整晚，再爐烤至外酥內嫩，香氣四溢，搭配胡椒鹽、泡菜或蘸點烤雞時所流下的風味雞油，鮮嫩肉質讓人一試難忘。

除了迎新春加新菜，針對喜愛海鮮的饕客，也另外推出加價購主廚現做料理，加價728+10%元即可享用「波士頓活龍蝦珍寶海鮮粥」。

遠東Café自助餐每位1,580+10%元起，訂位專線：02-7711-2080。

台北遠東香格里拉遠東Café主廚黃仁人。圖／台北遠東提供
台北遠東香格里拉遠東Café主廚黃仁人。圖／台北遠東提供
台北遠東香格里拉遠東Café寶島好食節，加價728元+10%可享用極品波士頓龍蝦珍寶海鮮粥。圖／台北遠東提供
台北遠東香格里拉遠東Café寶島好食節，加價728元+10%可享用極品波士頓龍蝦珍寶海鮮粥。圖／台北遠東提供
台北遠東香格里拉遠東Café寶島好食節敲鑼限定「甕窯雞」。圖／台北遠東提供
台北遠東香格里拉遠東Café寶島好食節敲鑼限定「甕窯雞」。圖／台北遠東提供

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