預告奧斯卡紅毯風向！2023金球很粉、很亮、很鑽石！

第80屆金球獎（Golden Globe Awards）在歷經去年被杯葛風波後日前回歸，於洛杉磯比佛利的希爾頓舉辦頒獎典禮與紅毯。金球獎不僅是奧斯卡獎項的風向球，紅毯穿搭更被視為奧斯卡紅毯造型的前哨戰！今年紅毯除了向來歷久不衰的時尚黑色，最大亮點在於充滿春天氣息的粉嫩色彩；珠寶以搭配度最高的白鑽為主角，不求巨大貴重，而是講求創造恰到好處的視覺效果。

本季時尚重點 — 鑽石與粉紅色 — 全部都完美上身的無疑是猶如真人芭比的瑪格羅比（Margot Robbie），她以電影《巴比倫》（Babylon）入圍音樂及喜劇類最佳影片類最佳女主角獎。身為香奈兒（CHANEL）品牌大使，她穿著品牌為她訂製的淡粉色花邊蕾絲刺繡山形紋魚尾長洋裝，以亮片、管狀珠繡與羽毛妝點，展現優雅的女性曲線魅力，是工坊耗時750個工時與約30,000個刺繡元素完成的藝術傑作，配上1932頂級珠寶系列流星、太陽等經典香奈兒符碼的鑽石珠寶，完美詮釋優雅與時尚風格。

演出NEFLIX《創造安娜》女主角﻿茱莉婭加納（Julia Garner）今年雙料入圍，並以 《黑錢勝地》（Ozark）的傑出表現奪得劇情與音樂及喜劇類影集最佳女配角。她穿著GUCCI飾有螺旋形荷葉邊的的訂製水晶刺繡粉紅色禮服，搭配De Beers的經典鑽石珠寶，設計感強烈的鑽石項鍊和不對稱的精美鑽石耳環更襯托她的個性魅力與短髮。演出《王冠》（The Crown）中黛妃而入圍同一獎項的Elizabeth Debicki一身Dior，2023早秋的極簡風絲質平口禮服是色調更為沈穩的深粉紅色，搭配Rose Dior Bagatelle玫瑰花白金鑽石項鍊，簡約中散發出自然優雅的氣質。

除了粉色，今年春季開始盛行的鮮明色彩也躍然紅毯之上。配戴寶格麗（BVLGARI）鑽石耳環與戒指的「女黑豹」女星莉蒂西亞萊特（Letitia Wright）穿鮮明襯托她膚色的橘色印染風PRADA長洋裝；在《黑豹2：瓦干達萬歲》飾演皇后的64歲女星安琪拉貝塞（Angela Bassett）以一身閃亮的銀色禮服和蕭邦（Chopard）經典的鑽石珠寶摘下最佳電影女配角。同樣配戴蕭邦鑽石珠寶的薇拉戴維絲（Viola Davis）一身鮮豔的紫色不對稱抓皺長洋裝，則是來自華裔設計師吳季剛（Jason Wu）。

安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）鮮黃的Dior早秋絲質上衣和長裙露出纖細腰身，性感得很優雅，搭配Tiffany & Co.自然主義風格的Schlumberger鑽石珠寶，以黃金的色澤呼應禮服。小天后賽琳娜（Selena Gomez）氣場澎湃的紫紅色天鵝絨禮服則是來自Valentino，搭配De Beers鑽石珠寶，華麗貴氣。英國新生代女星莉莉詹姆斯（Lily James）則是穿了中間綁帶鏤空的Versace Atelier紅色平口訂製禮服，展現大氣奢華風範，搭配鑽石之王海瑞溫斯頓（Harry Winston）的閃亮鑽石，在性感中流露古典明星的優雅氣息。 Selena Gomez配戴的De Beers Aden高級珠寶耳環，鉑金鑲嵌鑽石10.12 克拉。圖／De Beers提供 瑪格羅比出席第80屆金球獎紅毯所穿的香奈兒高級訂製服，耗時750個工時與約30,000個刺繡元素完成。圖／香奈兒提供 Letitia Wright配戴的寶格麗Heritage典藏系列鑽石耳環。圖／寶格麗提供 Julia Garner穿Gucci粉紅色禮服配戴De Beers珠寶鑽石珠寶出席第80屆金球獎頒獎典禮。圖／De Beers提供 瑪格羅比配戴的香奈兒1932頂級珠寶系列Soleil Gansé 戒指： 18K白金鑲嵌鑽石，主鑽為重約1.00克拉F+ VVS+等級圓形切割鑽石。圖／香奈兒提供 香奈兒品牌大使暨澳洲女演員與製作人瑪格羅比穿香奈兒高級訂製服與香奈兒頂級珠寶出席第80屆金球獎頒獎典禮。圖／香奈兒提供 Elizabeth Debicki穿Dior 2023早秋粉紅色絲質無肩帶禮服，配戴Dior Rose Dior Bagatelle白K金鑲鑽項鍊出席第80屆金球獎頒獎典禮。圖／Dior提供 香奈兒品牌大使暨澳洲女演員與製作人瑪格羅比穿香奈兒高級訂製服與香奈兒頂級珠寶出席第80屆金球獎頒獎典禮。圖／香奈兒提供 Selena Gomez穿Valentino禮服配戴De Beers鑽石珠寶出席第80屆金球獎頒獎典禮。圖／De Beers提供 Selena Gomez配戴的De Beers Adonis Rose高級珠寶戒指，鑲嵌鑽石5.39 克拉。圖／De Beers提供 瑪格羅比出席第80屆金球獎紅毯所穿的香奈兒高級訂製服，耗時750個工時與約30,000個刺繡元素完成。圖／香奈兒提供 瑪格羅比配戴的香奈兒1932頂級珠寶系列 Comète Aubazine胸針， 18K白金鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供 香奈兒品牌大使暨澳洲女演員與製作人瑪格羅比穿香奈兒高級訂製服與香奈兒頂級珠寶出席第80屆金球獎頒獎典禮。圖／香奈兒提供 Selena Gomez穿Valentino禮服配戴De Beers鑽石珠寶出席第80屆金球獎頒獎典禮。圖／De Beers提供 瑪格羅比出席第80屆金球獎紅毯所穿的香奈兒高級訂製服，耗時750個工時與約30,000個刺繡元素完成。圖／香奈兒提供 瑪格羅比出席第80屆金球獎紅毯所穿的香奈兒高級訂製服，耗時750個工時與約30,000個刺繡元素完成。圖／香奈兒提供 安琪拉貝塞配戴的蕭邦Precious Lace系列戒指，18K白金鑲嵌2.67克拉鑽石。圖／蕭邦提供 瑪格羅比配戴的香奈兒Comète Gèode耳環，18K白金鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供 Selena Gomez配戴的De Beers Volute Pear戒指，鉑金鑲嵌鑽石6.80克拉。圖／De Beers提供 Selena Gomez穿Valentino禮服配戴De Beers鑽石珠寶出席第80屆金球獎頒獎典禮。圖／Valentino提供 薇拉戴維絲配戴蕭邦高級珠寶系列鑽石耳環，18K白金與鈦金屬鑲嵌18.69克拉鑽石。圖／蕭邦提供 薇拉戴維絲配戴蕭邦珠寶出席第80屆金球獎頒獎典禮。圖／蕭邦提供 美國女星Letitia Wright配戴寶格麗珠寶出席2023金球獎。圖／寶格麗提供 安琪拉貝塞配戴的蕭邦Green Carpet系列手鍊， 18K公平採礦認證白金鑲嵌85.43克拉圓形與梨形鑽石。圖／蕭邦提供 安琪拉貝塞配戴的蕭邦Precious Lace系列耳環，18K白金鑲嵌13.66克拉鑽石。圖／蕭邦提供 Julia Garner配戴的De Beers Swan Lake項鍊，白金鑲嵌鑽石共23.95克拉。圖／De Beers提供 安琪拉貝塞配戴蕭邦珠寶摘下金球獎最佳電影女配角。圖／蕭邦提供 Julia Garner配戴De Beers珠寶鑽石珠寶出席第80屆金球獎頒獎典禮。圖／De Beers提供 Letitia Wright配戴的寶格麗頂級鑽石戒指。圖／寶格麗提供 安雅泰勒喬伊穿Dior 2023早秋黃色絲質上衣與長裙，配戴Tiffany珠寶出席第80屆金球獎頒獎典禮。圖／Dior提供 Julia Garner配戴的De Beers Marquise經典馬眼形鑽石耳釘。圖／De Beers提供 Julia Garner配戴的De Beers Dewdrop系列白金鑽石耳骨夾。圖／De Beers提供 Julia Garner配戴的De Beers Five Line白金鑽石戒指，共鑲嵌鑽石1.75克拉。圖／De Beers提供

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