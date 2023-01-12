「Ed Hardy」睽違3年特賣會！萬元牛仔褲1折價到手
以霸氣刺繡圖騰為特色的美式時尚品牌Ed Hardy，睽違3年推出快閃特賣會，將自1月14日下午一點起至1月22日於微風復興本館8樓Mega Studio C2區舉辦「Ed Hardy新春快閃特賣會」，推出全系列商品最低1折、最高5折優惠。
Ed Hardy新春快閃特賣會，全系列商品除了最低1折起、最高5折優惠，此外，現場購買3件結帳再享8.5折、5件再享7.5折(1折商品除外)，且只要在IG限動或貼文 @edhardytw @breezecouturetw結帳出示再折100元。
特賣會現場精選多件經典圖騰刺繡、水鑽元素的潮流服飾與配件，原價15,380元的瘋狂骷髏牛仔褲享1折優惠，iPhone手機殼原價1,780元，2折只要356元就可買到，經典老虎頭拖鞋原價4,080元，特賣限定價816元，還有多款千元有找就可入手。
此外，還有兔年應景的Ed Hardy白色兔子塗鴉長袖衛衣，經典虎頭圖騰絕不可少，青蘋果綠的撞色Polo衫，穿出當紅美式復古校園風，還有俏皮可愛的手繪貓咪、酷炫的老鷹印花帽T等逾3,000款不同風格服飾與配件，享有2折起優惠。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言