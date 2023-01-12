「Ed Hardy」睽違3年特賣會！萬元牛仔褲1折價到手

以霸氣刺繡圖騰為特色的美式時尚品牌Ed Hardy，睽違3年推出快閃特賣會，將自1月14日下午一點起至1月22日於微風復興本館8樓Mega Studio C2區舉辦「Ed Hardy新春快閃特賣會」，推出全系列商品最低1折、最高5折優惠。

Ed Hardy新春快閃特賣會，全系列商品除了最低1折起、最高5折優惠，此外，現場購買3件結帳再享8.5折、5件再享7.5折(1折商品除外)，且只要在IG限動或貼文 @edhardytw @breezecouturetw結帳出示再折100元。

特賣會現場精選多件經典圖騰刺繡、水鑽元素的潮流服飾與配件，原價15,380元的瘋狂骷髏牛仔褲享1折優惠，iPhone手機殼原價1,780元，2折只要356元就可買到，經典老虎頭拖鞋原價4,080元，特賣限定價816元，還有多款千元有找就可入手。

此外，還有兔年應景的Ed Hardy白色兔子塗鴉長袖衛衣，經典虎頭圖騰絕不可少，青蘋果綠的撞色Polo衫，穿出當紅美式復古校園風，還有俏皮可愛的手繪貓咪、酷炫的老鷹印花帽T等逾3,000款不同風格服飾與配件，享有2折起優惠。 Ed Hardy新春快閃特賣會1月14日下午一點起至1月22日於微風復興本館8樓舉辦。圖／微風提供 Ed Hardy俏皮手繪貓咪連帽上衣。圖／微風提供 Ed Hardy兔子塗鴉長袖衛衣。圖／微風提供 Ed Hardy炫黑潮流手機殼原價1,780元，特價356元。圖／微風提供 Ed Hardy虎頭花卉棒球外套原價18,780元，4折優惠價7,512元。圖／微風提供

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