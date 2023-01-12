「新光三越」、「SKM Park Outlets」兔年裝置萌爆全場

新光三越每年都會以年度生肖創意發想推出春節空間展，今年邀請台灣潮流設計師羅賓唐，以他最受歡迎的「三眼」系列，結合兔年意象，打造最新創作「Nice兔」兔年公仔，在台北信義新天地、台中中港店、台南新天地更以大型「Nice兔」呈現，可愛迎接兔年。另外，新光三越在高雄首間Outlet「SKM Park Outlets高雄草衙」將「無所事事小海豹」換上萌爆的兔兔裝，成為當地打卡熱點。

新光三越「Nice兔」除了造型擁有羅賓唐作品一貫的幽默感之外，更保留獨具特色、充滿趣味的三眼元素，一金一銀的Nice兔分別手持「好事兔U」、「大吉大利」春聯超萌報喜。

設計師羅賓唐闡述設計想法，「Nice兔多了一隻眼睛，期許所有人在兔年可以看得更遠、更有智慧，變得更聰明、更厲害，在新的一年帶來更多更美好的希望！」

即日起新光三越「Nice兔 Meet U藝術空間展」全台共6件大型裝置作品將展出：「你好，新年快樂」高達4公尺的Nice兔將在台北信義新天地A8、台中中港店、台南新天地，帶著滿滿的祝福向大家恭喜迎新年；「Hello,Hi」與你初次見面的Nice兔攜手外星人好朋友，在台北信義新天地A4用各國語言向人們熱情打招呼；「Dream Higher」手持繽紛氣球的Nice兔象徵在新的一年懷抱夢想、越飛越高。同時，新光三越各店服務台、專櫃櫃位上更有達120件高60公分的「Nice兔」小型公仔。

此外，羅賓唐也為Nice兔設計了一系列新光三越春節專屬周邊商品，包括全台限量5,000個的Nice兔U初一福袋、福箱，扣skm points 100點並以skm pay刷指定金額可搶先預購。另外，1/13起扣100點可以免費兌換Nice兔紅包袋（一份6入）、1/19起更有一系列skm pay獨家卡友禮，包括Nice兔摺疊收納箱、野餐墊、帆布袋等。

SKM Park Outlets高雄草衙入口的噴泉廣場現在長出一個超可愛的小海豹啦，去年現身高雄愛河灣、造成打卡熱潮的「無所事事小海豹」，再度游回高雄，而且這回換上應景的免年新裝，今日起至2/28在SKM Park Outlets高雄草衙入口的噴泉廣場限定展出，消息一出，立即吸引在地民眾前往捕捉超萌畫面，再掀起打卡點熱潮。 「你好，新年快樂」台北信義新天地A8展出。圖／新光三越提供 「Dream Higher」台北信義新天地A9展出。圖／新光三越提供 「你好，新年快樂」台南新天地展出。圖／新光三越提供 「你好，新年快樂」台中中港店展出。圖／新光三越提供 「無所事事小海豹」換上兔兔裝，1/12起至2/28在SKM Park Outlets高雄草衙入口的噴泉廣場限定展出。圖／SKM Park Outlets提供 「無所事事小海豹」換上兔兔裝，1/12起至2/28在SKM Park Outlets高雄草衙入口的噴泉廣場限定展出，萌「豹」全場。圖／SKM Park Outlets提供

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