新春招喜氣！迪奧推珍藏系列新包裝、亞曼尼氣墊招好運
新年將至，更要為自己招來好運！迪奧推出2023年新年珍藏系列，共推出4款限量單品，換上全新奢華外裝；亞曼尼則是讓完美絲絨持久氣墊粉餅換上金杏墨韻限定版，以銀杏招來健康與好運。
迪奧今年度的新年珍藏系列，以星星與花朵為主，迎接滿滿的好運，呈現出新春星空圖騰，共推出兩款迪奧藍星唇膏2023新年珍藏版、迪奧精萃再生玫瑰微導精露2023新年珍藏版與迪奧香氛世家精巧奢華香氛組2023新年珍藏版。
其中迪奧藍星唇膏2023新年珍藏版，為#720豆沙紅棕，是最經典的色選，另款迪奧藍星唇膏 2023新年珍藏組，共有5色，一盒就可打造多款新年耀眼唇妝。迪奧精萃再生玫瑰微導精露50ml也有新年珍藏版，迪奧香氛世家精巧奢華香氛組中，共有8款香味，一次滿足所有香氛迷們。而活動期間在專櫃購買2件以上產品，可獲得新年珍藏版包裝服務，於指定櫃點消費滿4,500元，送DIOR精品紅包袋組。
亞曼尼則是亞曼尼先生最愛的銀杏，結合紅色與金色，代表著健康與幸福，並讓完美絲絨持久氣墊粉餅換上全新限定包裝，且即日起在官網消費滿6千元，或於專櫃消費滿3,800元，就有金杏墨韻新春包裝服務。
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