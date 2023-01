年菜烹調神器！BOSCH Flex IH感應爐 17段火力一指掌控

下週就要過年了,許多人一想到要煮年菜就頭痛,這時候如果擁有強大又方便的廚房家電,絕對能幫助消費者事半功倍、輕鬆上菜。其中,沒有明火、加熱快速且可精準控溫,使用完清潔更容易的感應爐,近年越來越受民眾喜愛。

BOSCH Flex IH智慧感應爐擁有7,400W瞬間大火力,加熱效率為一般瓦斯爐的200%,內建「17段溫度設定」,一鍵即可自由調整到所需精準火候,另外更搭載PowerBoost快速加熱模式,將第17段火力再增強50%加快料理速度。4口爐的設計,可一次烹調不同料理,亦可透過「FlexZone彈性烹調區」設計根據鍋具大小與形狀做加熱區的合併或拆分,習慣隨著不同料理步驟切換火力大小的進階使用者,則可透過「MoveMode位移功能」依照習慣調整前、中、後區塊的火力,或是一鍵切換讓加熱設定隨著鍋具移動到不同位置。

針對新手,BOSCH Flex IH智慧感應爐更結合「PerfectCook烹調感應」、「PerfectFry煎煮感應」與「Home Connect內建火力指引」3項貼心功能,運用彩色操控面板選定菜色,便能精準設置建議溫度並顯示建議烹調時間,透過最新的Home Connect智慧連網功能,App內建70種各國料理,從手機上點選即可傳送最佳烹調溫度設定與建議料理時間,讓料理更智慧、更容易上手。

而BOSCH今年也首次與高空景觀餐廳「Sea To Sky」合作,於VIP包廂中打造感應爐料理台並邀請行政主廚羅偉洲William實際體驗。William分享,最愛「MoveMode位移功能」可設定爐面前中後不同火力,只需移動鍋具就能達到不同的火候效果;而透過「Setting Transfer移轉設定」,在移動加熱的料理時,溫度就會自動跟著一起移動,不需重新做設定也很方便;另外,獨家的「PerfectCook溫度感應器」可幫助精準拿捏油溫,烹飪初學者也能輕鬆掌握烹調技巧。 BOSCH Flex IH智慧感應爐內含「17段溫度設定」,擁有超大操作面板輕鬆設定想要的料理方式。圖/BOSCH提供 Sea To Sky除了為VIP包廂換上全套BOSCH感應爐料理台、抽油煙機,8系列嵌入式蒸烤爐也進駐吧台料理區。圖/BOSCH提供 BOSCH首次與高空景觀餐廳Sea To Sky合作,提供BOSCH旗下產品Flex IH智慧感應爐與8系列嵌入式蒸烤爐,打造精緻專業廚房。圖/BOSCH提供

