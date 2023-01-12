年菜烹調神器！BOSCH Flex IH感應爐 17段火力一指掌控
下週就要過年了，許多人一想到要煮年菜就頭痛，這時候如果擁有強大又方便的廚房家電，絕對能幫助消費者事半功倍、輕鬆上菜。其中，沒有明火、加熱快速且可精準控溫，使用完清潔更容易的感應爐，近年越來越受民眾喜愛。
BOSCH Flex IH智慧感應爐擁有7,400W瞬間大火力，加熱效率為一般瓦斯爐的200%，內建「17段溫度設定」，一鍵即可自由調整到所需精準火候，另外更搭載PowerBoost快速加熱模式，將第17段火力再增強50%加快料理速度。4口爐的設計，可一次烹調不同料理，亦可透過「FlexZone彈性烹調區」設計根據鍋具大小與形狀做加熱區的合併或拆分，習慣隨著不同料理步驟切換火力大小的進階使用者，則可透過「MoveMode位移功能」依照習慣調整前、中、後區塊的火力，或是一鍵切換讓加熱設定隨著鍋具移動到不同位置。
針對新手，BOSCH Flex IH智慧感應爐更結合「PerfectCook烹調感應」、「PerfectFry煎煮感應」與「Home Connect內建火力指引」3項貼心功能，運用彩色操控面板選定菜色，便能精準設置建議溫度並顯示建議烹調時間，透過最新的Home Connect智慧連網功能，App內建70種各國料理，從手機上點選即可傳送最佳烹調溫度設定與建議料理時間，讓料理更智慧、更容易上手。
而BOSCH今年也首次與高空景觀餐廳「Sea To Sky」合作，於VIP包廂中打造感應爐料理台並邀請行政主廚羅偉洲William實際體驗。William分享，最愛「MoveMode位移功能」可設定爐面前中後不同火力，只需移動鍋具就能達到不同的火候效果；而透過「Setting Transfer移轉設定」，在移動加熱的料理時，溫度就會自動跟著一起移動，不需重新做設定也很方便；另外，獨家的「PerfectCook溫度感應器」可幫助精準拿捏油溫，烹飪初學者也能輕鬆掌握烹調技巧。
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