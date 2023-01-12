江詩丹頓5珍稀時計獻「解構之美」 北、中兩地巡迴中
過往留存至今的珍稀傑作，總讓人有機會再次領受不同年代、不隨時間褪色的工藝之美。 瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）將推出「解構之美典藏名作展」，共展出自1822年至2010年、橫跨近190年歷史的10只骨董或珍稀時計。賞玩面向涵蓋鏤空三問報時、劃時代的雙逆跳機芯、結合日本百年漆藝名家的蒔繪工藝，以及致敬古文明的面具雕刻，其中並有5款首度現身台灣，特別值得近距離欣賞、一親芳澤。
本次展出中最具歷史的當屬一款製作於1822年、有200年歷史的黃金圓型懷表（Ref.10469），表款從托斯卡納的石窟得到靈感，透過凸圓形宛如貝殼的輪廓、精雕的玫瑰花結與寶石鑲嵌，重現了conchylomania的貝殼狂熱情感。生產於1995年的鉑金跳時顯示自動腕表（Ref.10694），則在銀色扭索飾紋面盤上同時結合跳字、三角形指針兩種時間讀取趣味；以鉑金打造的鏤空三問腕表（Ref.12046）不僅「藝高人膽大」、將1755機芯中近50%的金屬部件削去，需要以放大鏡欣賞的手工雕花更呈現出宛如鑽石的閃光，尤其鉑金款僅生產15只，只能在藏家的保險箱、拍賣會或本次特展中，一覽全貌。
同為拍賣會熱門品項的「麥卡托」圓形腕表（Ref.12130）則將麥卡托（Gérard Mercator）繪製的歐洲、亞洲和非洲地圖裝飾，以琺瑯微繪重現，加上圓規形式的雙逆跳指針，更似湧現了大航海時代的冒險勇氣。編號Ref.11274的懷表雖無明顯江詩丹頓字樣，但這款製作於1930年的雙逆跳懷表，具有鮮明的老鷹圖案與啞光銀色面盤，是由法國珠寶商Verger Frères打造表殼、江詩丹頓負責機芯、更有美國珠寶商Charlton & Co簽名。
「解構之美典藏名作展」將先自江詩丹頓台北101專賣店展出，直至1月29日（日），此後再於1月30日至2月13日（一）移師江詩丹頓台中大遠百專賣店，最後於2月14日返回台北，於江詩丹頓遠百信義A13專賣店展出，直至2月28日。展會鑑賞將採預約制，可洽詢各專賣店，另有專人服務。
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