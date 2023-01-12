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ZARA聯手新銳設計師CALVINLUO 把基本款都變時髦了！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
ZARA推出中國新銳設計師品牌CALVINLUO聯名系列，並選在農曆年前上市，想要在購物旺季，也能獲得消費者青睞。圖／ZARA提供
ZARA推出中國新銳設計師品牌CALVINLUO聯名系列，並選在農曆年前上市，想要在購物旺季，也能獲得消費者青睞。圖／ZARA提供

比起同類品牌，ZARA的聯名系列，向來都不是以話題作為考量，繼與人氣潮牌RHUIGI設計師Rhuigi Villaseñor合作後，則找來了中國新銳設計師品牌CALVINLUO攜手，並選在農曆年前上市，想要在購物旺季，也能獲得消費者青睞。

CALVINLUO成立於2014年，為設計師羅禹城的同名時裝品牌，主打簡約的中性風格。這一次與ZARA的聯名系列，延續CALVINLUO經典套裝剪裁，從日常造型的舒適性與實用性出發， 加入新生代日常著裝美學觀點。全新系列涵蓋男、女裝，以低調的灰黑色系單品為主，風格適用於不同造型的混搭。系列中的皮質騎士外套與寬版夾克是這系列造型的核心；墨灰色系的夾克與多口袋工作褲為工裝造型增添時髦感。CALVINLUO招牌的肩部解構設計也在多款夾克中展現。另外包含百褶短裙與寬版西褲及牛仔褲等多種下身搭配與配件，滿足多元場合造型需求。CALVINLUO與ZARA聯名系列，簡單說就是把基本款都重新詮釋，實穿性高且提升時尚度。

COS請了超模雎曉雯嵐擔綱農曆春節主題系列形象廣告主角。圖／COS提供
COS請了超模雎曉雯嵐擔綱農曆春節主題系列形象廣告主角。圖／COS提供

而ZARA的競爭對手COS雖然也因應年節到來，推出限定系列服飾，但也不是走傳統路線，還請了超模雎曉雯嵐擔綱形象廣告主角。這系列以薰衣草紫、矢車菊藍和粉藍綠色為主打色調，另有針對正裝場合設計的高質感必備單品。前衛、新潮的同色系成套西裝可作為銜接日夜穿搭的時尚造型，而各色條紋單品則可凸顯個人風格。此外COS更推出剪裁俐落的保暖單品，時尚有型且質地輕盈，可作為層次穿搭單品，也可在天氣暖和時當成外衣穿著。配件部分，最吸睛的就是先前都售罄的「雲朵包」，再次推出新色款，再度勾起消費者添購新行頭的慾望。

CALVINLUO與ZARA聯名系列，就是把基本款都重新詮釋，實穿性高且提升時尚度。圖／ZARA提供
CALVINLUO與ZARA聯名系列，就是把基本款都重新詮釋，實穿性高且提升時尚度。圖／ZARA提供

ZARA與CALVINLUO聯名系列涵蓋男、女裝，以低調的灰黑色系單品為主，風格適用於不同造型的混搭。圖／ZARA提供
ZARA與CALVINLUO聯名系列涵蓋男、女裝，以低調的灰黑色系單品為主，風格適用於不同造型的混搭。圖／ZARA提供

COS先前都售罄的「雲朵包」，再次推出新色款，再度勾起消費者添購新行頭的慾望。圖／COS提供
COS先前都售罄的「雲朵包」，再次推出新色款，再度勾起消費者添購新行頭的慾望。圖／COS提供

COS因應年節到來，推出限定系列服飾與配件。圖／COS提供
COS因應年節到來，推出限定系列服飾與配件。圖／COS提供

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