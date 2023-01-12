過年吃甜甜！KitKat幸運兔巧克力、阿華田曲奇甜蜜上市

為了迎來新年好運氣，許多人都會在新年品嚐甜食。Kitkat巧克力今年特別針對兔年，推出2種款式的「KitKat幸運兔威化巧克力」，還有第2件6折的限時優惠。至於「阿華田」則是推出「阿華田巧克力麥芽曲奇」，也能為新年時光增添香甜。

雀巢奇巧Kitkat巧克力今年首度結合生肖元素，推出「雀巢奇巧KitKat幸運兔威化巧克力」新品系列，共有「開運兔」、「招財兔」2種新年包裝設計。其中「開運兔」以五瓣金梅花搭配鞭炮，象徵五福臨門、除舊佈新；「招財兔」手持春聯，再搭配黃金金幣，寓意財運滾滾來。內容物則是以經典原味KitKat搭配外層巧克力與內層威化夾心，帶來香甜的豐富層次，每條45元，限於7-ELEVEN 獨家販售。即日起至1月24日前，還有第2件6折的限時優惠。

「阿華田」今年由伴手禮品牌「國王你好」擔任監製，推出新品「阿華田巧克力麥芽曲奇」，以熟悉的阿華田口味為基礎，並以海藻糖降低甜度，帶來清爽的酥脆滋味，適合作為春節的零嘴。同時外盒也有4款國王你好的隱藏IP人物。除了直接品嚐之外，曲奇也可以搭配奶昔、霜淇淋，或是做成冰淇淋夾心餅乾，享受不同的層次變化。每盒售價99元，現於全聯、家樂福、寶雅等通路販售中。 「阿華田」推出新品「阿華田巧克力麥芽曲奇」。圖／阿華田提供

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