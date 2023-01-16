春節限定！有.設計萬元大紅包 迎接幸福兔年

2023是活潑有朝氣的農曆兔年，有.設計uDesign推出春節企畫搭配質感選物，除了應景的過年節慶掛飾之外，還準備了各式超萌兔年招福迎春小物，喜愛的兔子的你絕對不能錯過！全站於活動期間消費可抽眾多設計好禮，並於1/16-2/5祭出大紅包，除了人人皆可領取8,000購物金之外，更加碼回饋舊客萬元購物金，立即登入領紅包 >> 活動詳情



圖 / 有.設計 uDesign 提供

好想兔，三星報喜兔吉祥，指定線上販售

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送禮零失誤，自用好運到

曉創意｜揪吉五行

質感幸福揪吉幫您招好運──五行象徵求財的各種環節，環環相扣，連鎖運轉，五行相生，循環不息。環環相扣摺疊起來成為不常見的五角形盒子，加上精美燙金設計，添增高級質感，送禮零失誤的最佳選擇。



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過年相聚必備，牌桌上最美風景

馬丘 MACHILL｜馬丘麻將精裝套組─金馬59聯名款

顛覆傳統麻將，將極簡設計融入麻將外型中，不僅擁有好看外觀，細節設計也讓打麻將更順手，無論是送禮還是自用收藏都超適合。



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減塑新政策上路，環保不將就 讓美融入日常

WOKY｜沃廚TIKO輕芯鈦陶瓷

榮獲金點設計獎、紅點設計雙料獎項，輕芯鈦內膽不沾色、不卡味，保溫保冰12小時，任何飲品皆可裝，小口徑不怕外露、提帶隨手一提即走， 攜帶輕便，滿足生活便利。







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