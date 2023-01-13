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雙瞄準線幫助改善擊球姿勢 高爾夫新手也能輕鬆瞄準、一桿進洞！

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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「如何能夠更穩定的推桿」永遠是廣大球友的共同困擾

想要推出漂亮的一桿，姿勢絕對是成功的關鍵之一。推桿並非只是用手臂的輕鬆動作，而是結合了手臂、肩膀、腰部，透過核心的力量帶動重心的轉移，做出推桿動作。如果想要有效準確的推桿，更需要一次又一次的訓練與學習，去檢查身體和球桿位置，進一步改善推桿的方式。除非有專業的教練從旁指點，想要自主判斷正確位置相較之下較為困難。

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因此來自韓國的 CROSSPUTT 團隊，花費許多時間精力與成本，在研發過程中生產各代樣品，最終完成推出「雙瞄準線」的 STEALTH 2.0 碳纖維高爾夫推桿！我們堅信「姿勢」是推桿中最重要的因素，透過推桿上的兩條瞄準線，在對齊瞄準線的同時，固定好推桿的正確姿勢，就能輕鬆準確地擊球，即便是高爾夫新手也能輕鬆推桿，一桿進洞！

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與傳統的 L 形高爾夫球桿不同， STEALTH 2.0 桿頭的形狀採用獨特的三角形結構設計，通過將桿身置於中心的同時，可以保持桿頭底部穩定平衡，擊出漂亮的理想球路。加上球桿的重心位在桿頭中央、從上到下皆為三角形結構，無論擊中哪裡都可以穩定擊球，完美解決常見的擊球問題。特殊的底部設計幫助平穩地揮動而不會撞到地面，在各種變化的情況下都能穩定地推桿！

除此之外，STEALTH 2.0 桿頭採用金屬加工設計，幫助增加旋轉力和帶球的感覺，讓擊球時更加直覺輕鬆。壓花握把增加摩擦度、以及持握的手感，抑制手腕揮動有效減少失誤。每組推桿皆隨附磁吸桿頭套，能夠保護球桿、讓拿取更加方便。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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STEALTH 2.0 碳纖維高爾夫推桿擁有多項韓國專利，同時也獲取美國高爾夫協會 USGA 認可合格，可於正式比賽時使用。不僅受到韓國球友熱烈的回響，於 uDesign 有設計限時集購限時優惠71折，詳情請洽活動專區查詢。

團隊

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